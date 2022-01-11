中二「補選大將」網路聲量、好感狂漲 誰最有機會跟盧秀燕一搏？

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文／葛緯詩

台中市第二選區立委補選結束，林靜儀橫掃顏家票倉勝出，替民進黨自四大公投、罷免、補選，接續拿下三連勝，此役使民進黨聲勢大漲，也牽動即將到來的2022縣市長選舉布局，選戰尚未開打，網友已經在網路上討論熱門潛在人選。目前民進黨台中市長高聲量的熱門潛在人選，包括前台中市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌，就連才剛被罷免的台中前立委陳柏惟，也意外成為這波討論聲浪中的對象。

自認最強台中市長提名人選！蔡其昌好感度奪冠力拚盧秀燕

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近3個月（2021/10/12~2022/01/09），網友討論的民進黨潛在台中市長候選人，與國民黨將爭取連任的現任台中市長盧秀燕比較，網路好感度第一名是這次擔任林靜儀後援會總幹事的蔡其昌，比值1.07。蔡其昌日前曾說，自己是民進黨內「最強台中市長提名人選」，還說自己是盧秀燕最強對手，高網路好感度也印證這樣的說法，蔡其昌這回在中二補選扮演組織動員的關鍵角色，替民進黨贏得戰役，有沒有機會因此出線披袍上陣，就看總統蔡英文最後如何定奪。

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林佳龍輔選有功身價狂漲！熱門關鍵字藏「參選、選市長」呼聲

因為中二補選而聲勢水漲船高的不只蔡其昌，前台中市長林佳龍近日也是曝光度、討論度大增。林佳龍自從太魯閣號翻車事件請辭交通部長，沉潛多時，但他的下一步始終備受外界關注，而這次接下林靜儀競選總部主委之初，外界就開始猜測是否為復出起手式，而且身為補選團隊的主要操盤手，當然功不可沒，網路上還傳出支持林佳龍參選台北市長的呼聲，聲量不僅比蔡其昌高，目前網路好感度也僅微幅落後盧秀燕。透過網路熱門關鍵字來看，林佳龍的關鍵字出現「補選、林靜儀」等，確實因為此役拉抬出一波聲量，隨之而來的也帶動選市長的呼聲，不少人也都頗看好林佳龍未來的復出選情，因此關鍵字出現「選市長、參選」等等，成為2022縣市長選舉的熱門人選。

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林靜儀勝選是對3Q2的不捨？網友熱議「陳柏惟出來選台中市長」

除了蔡其昌、林佳龍之外，甫被罷免掉的基進黨立委陳柏惟也被點名有沒有可能選台中市長？隨著林靜儀勝選陳柏惟選台中市長的話題再度被提及。林靜儀表示，自己這次能贏得補選，關鍵原因是在於選民不捨陳柏惟被罷免，許多網友也認為，陳柏惟若真以回歸姿態投入台中市長選舉，的確話題性十足，這點從他的聲量是眾人之冠就可看出。不過，值得注意的是，陳柏惟討論度高，但好感度也墊底，民進黨若想出奇制勝，恐怕還是要多方面仔細評估。





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年10月12日至2022年1月9日。

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