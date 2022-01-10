國民黨面對挫敗 應深耕基層、加強空戰

「一肩扛起選舉的失敗與責難！」國民黨主委朱立倫10日接受聯訪時回應，未來要深耕基層，爭取中間選民與年輕人的認同。國民黨立委林為洲受訪則表示，國民黨大敗原因是，在面對民進黨抹黑時，卻沒有足夠的空戰實力來澄清回應。但中廣董事長趙少康呼籲讓朱立倫繼續努力，「累積失敗經驗，可打好年底的地方選舉。」

朱立倫總算回應

台中第二選區立委補選由民進黨林靜儀獲勝、無黨籍立委林昶佐成功續任，國民黨9日臨雙輸局面，朱立倫10日接受媒體聯訪時對此結果表示，這次表現不如理想，要向國民黨的支持者道歉，願一肩扛起選舉失敗的責任。但對未來要做的事情，尤其是民主制衡，絕對不能停下腳步。

他說，國民黨未來要爭取更多中間選民、年輕人的認同，只有將國民黨的力量整合起來，才有可能打敗「有網軍、又有媒體的民進黨」。他表示，要透過在基層一步一腳印的努力，才有可能從谷底翻身，否則百廢待舉，每天沉浸在彼此互相的指責或攻擊，並不能解決問題。

國民黨須加強空戰

國民黨立委李德維10日於臉書批評說，國民黨在一個月輸掉3場選舉，卻連記者會都不開了。敗選已經很難堪，但國民黨危機處理成這樣，支持者將從心寒變唾棄。

林為洲於10日接受媒體聯訪時也表示，「國民黨這次確實挫敗。」他說，這次挫敗黨中央責無旁貸，建議應比照四項公投失敗後，儘速召開檢討會議。他認為，這次敗仗的關鍵因素並非國民黨沒有動員，而是國民黨缺乏空戰實力，在面對民進黨動用國家隊及抹黑，卻無力澄清。

整合派系、擴大決策

面對朱立倫9日未出面回應的低調態度，趙少康呼籲國民黨支持者先冷靜，說「讓才上任3個月的朱立倫繼續努力，累積失敗經驗，打好年底的地方選舉。」

對於罷昶過關只差3千多票，他指出，國民黨有很多地方派系和紛爭要協調，黨中央必須出面整合。他向國民黨呼籲，不論內部意見多分歧，都必須團結對外，只要展現誠意，大公無私整合，有一定會有效果。

趙少康建議說，朱立倫必須擴大決策圈，「幾個人關起門來自己想」的小圈子決策時代已經過去了。他指出，未來必須納入立委、縣市長、智庫、學界等代表形成決策核心，集思廣益，才能促進黨內團結。

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