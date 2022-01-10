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顏寛恒敗選黑派政治能量恐消退？ 顏莉敏是活棋

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導
台中市副議長顏莉敏(左)是顏家維持政治能量的活棋。（photo by 劉東皋／台灣醒報）
台中市副議長顏莉敏(左)是顏家維持政治能量的活棋。（photo by 劉東皋／台灣醒報）

顏寛恒敗選後，顏清標所代表的地方黑派政治勢力是否就此衰退？不論是從顏家的政治生命或維繫派系政治能量的立場，顏家應還會希望維持一定的政治能量。目前顏寛恒的妹妹顏莉敏仍是台中市議會副議長。如今顏寛恒選舉失利，未來很可能由顏莉敏接棒出征立委席次。

對顏清標而言，顏家幾與原縣區的黑派劃上等號；前議長林士昌雖也屬黑派，但整合能量不似顏清標那麼強。且地方人士認為，顏清標必然希望繼續延續顏家政治生命。但顏氏兄妹的從政格局恐需超脫顏清標的框架，才能走出顏清標過去的負面標籤，進而脫胎轉型。

轉型之路非一僦可幾

顏寛恒此次參與補選原想走一條與父親顏清標不一樣的從政之路，但此一發念雖好，卻起步太晚，也難以在短短的補選時程中讓選民得以感受到他的改變意圖。面對綠營透過偏綠媒體的攻擊，將顏清標的過去與顏家既有財富一一檢視，顏寛恒最後仍只能固守既有票源，而無法改變許多年輕人的投票意向。

顏寛恒要轉型，必須長期累積具體改變的過程。父親顏清標雖帶給顏寛恒財富與從政資源，但顏清標的爭議性過去也帶給他從政轉型上的包袱；畢竟轉型的個人形象不是一僦可幾，顏寛恒才會在敗選感言說，許多未投票拾他的人對真實的他並不了解，他會繼續努力讓更多人認識真正的他。顯然他還有從政之心，

顏莉敏是顏家活棋

然對顏寛恒來說，若再參選2024的立委，恐更加苦戰。此次中二選區補選提名前，國民黨地方即曾傳出是否由顏莉敏代兄出征。顏寛恒若不再戰2024，顏莉敏應會是未來顏家參選立委的活棋。

在中二立委補選後，緊接著是今年的市長與議員選舉，顏莉敏必須先鞏固自己的議員席次；如若因顏寛恒這次的補選失敗而使組織鬆動，顏莉敏得票數能否維持在地選區的高票數，恐也會進一步影響後續議長、副議長人選的變動，對顏莉敏將是一大考驗。

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顏清標 投票

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