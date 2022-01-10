國民黨在台灣選戰接連吞敗 未來發展受各界關注

台灣周日 (1月9日) 在台北與台中分別舉行了兩場選舉，一場是台北中正萬華區對無黨籍立委林昶佐的罷免案，另一場則是台中市第2選區在前基進黨立委陳柏惟被罷免後所舉辦的立委補選。最終，民進黨在台中派出來的前立委林靜儀順利擊敗國民黨候選人顏寬恆，重返立法院，而林昶佐的罷免案也因同意票未超過門檻，讓罷免案未能過關。

選舉結果出爐後，不少觀察人士都認為這是繼上個月的公投後，台灣最大在野黨國民黨又一次遭遇選舉挫敗。而國民黨黨主席朱立倫並未在選後第一時間出席記者會，僅由國民黨發言人代為出面一事，也受到各界批評。直到周一 (1月10日) 上午，朱立倫才對選舉結果發言，稱「任何失敗都一肩扛起」。

朱立倫說，周日台中立委補選的選戰結果代表國民黨要更努力，爭取更多中間選民丶淺藍選民及年輕人的認同，讓他們願意站出來。他強調：「每天沉浸在彼此互相指責丶攻擊，並不能解決問題。」

國民黨下一步為何？

各界關注，在連續輸掉公投、補選跟罷免的選戰後，這些結果會如何影響國民黨2022年底地方選舉的選情。

對此，哈佛大學費正清中心博士後研究員南樂 (Lev Nachman) 向德國之聲表示，雖然公投與林昶佐的罷免案都是在國民黨前主席江啟臣在任時所發起的，但國民黨連續在公投丶罷免跟補選中都失利，意味著朱立倫在剩下的任期中會遇到很多困難。

他說：「國民黨內部的發展接下來會有幾個可能性。一個是內部成員認為在江啟臣任內發起的這些選舉都結束之後，朱立倫便能專注在自己想做的事，他們在年底地方選舉的情勢或許也會好轉。另一個是，國民黨內部成員認為近期的選舉結果似乎顯示該黨不確定自己的下一步在哪。」

台灣東吳大學政治系的助理教授陳方隅則向德國之聲表示，透過近期的選舉結果去預測國民黨在年底地方選舉中的表現還太早，但接下來值得關注的是朱立倫跟國民黨籍新北市長侯友宜以及前高雄市長韓國瑜之間的互動。

他說：「很顯然大家都比較在意朱立倫跟韓國瑜與侯友宜之間的關系。侯友宜現在變成像是國民黨內的希望所在，但大家也不見得想讓侯友宜上來，所以也會有一些相互制衡的動作。現在就是看朱立倫跟韓國瑜的互動。」

台中補選：國民黨地方勢力受挫

周日的兩場區域選舉，也分別點出了國民黨在地方上所遇到的困境、以及選舉策略上的失誤。

南樂向德國之聲表示，台中立委補選為國民黨增添了新的一記敗筆，因為國民黨去年罷免前立委陳柏惟後，反而動員了支持民進黨的選民，也讓該地區成為各界的焦點。

他說：「盡管國民黨成功罷免了陳柏惟，但他們最終仍是輸了這個地區的立委席次。反觀，民進黨的氣勢則比去年罷免案通過時來得更強。」

事實上，在這次台中的立委補選中，林靜儀在台中第二選區轄內的五個區都拿下最高票，在得票率上，林靜儀也以51.83%贏過顏寬恆的47.25%。顏寬恆來自當地國民黨地方派系家族顏家，在選舉前遭台灣媒體爆出多項醜聞。南樂指出，民進黨之所以贏得台中補選，很大程度上是因為他們成功將顏家在當地長期經營的歷史搬到台面上，而他認為這個策略超乎了國民黨的預期。

此外，南樂認為，民進黨將林靜儀塑造成有別於傳統地方派系政治的新面孔，也在這次的選戰中奏效。他向德國之聲表示：「台中的結果表明，只要有正確的競選策略跟執行，任何地方長期以來的政治傾向都可以被扭轉。」

不過，陳方隅指出，雖然顏寬恆的落敗讓部分人猜測這是否代表地方派系逐漸失去影響力，但他卻強調地方派系的動員能力仍存在。他說：「顏家雖然影響力下降，但還是可以穩穩地催出八萬票，表示他們在那個選區最少就是八萬票。沒有人能保證下一個民進黨的候選人是否也能催出與林靜儀這次同樣的票數。」

台北罷免：結果暗藏玄機？

另外在台北中正萬華區，雖然無黨籍立委林昶佐的罷免案並未通過，但由於該選戰中的同意票仍比不同意票超出一萬多票，且距離罷免通過的門檻也只有三千多票，這讓部分專家指出，該結果顯示即便民進黨動員不少知名人士去幫林昶佐輔選，但效果似乎有限。

南樂告訴德國之聲：「民進黨派出總統蔡英文到萬華為林昶佐助選，但最後動員的綠營票數仍沒有那麼多。雖然他們在台中立委補選打了漂亮的一仗，但我不認為民進黨擅長面對罷免這類型的選戰。」

而南樂跟陳方隅都認為，民進黨應該在這一連串的選戰後，探討如何修正台灣的公投法與罷免法。陳方隅指出，台灣應思考如何在民意代表與行政首長之間的罷免門檻做出區隔，並考慮修改連署的「驗證機制」。

南樂則指出，這幾場選戰後顯示，台灣現行罷免法中的門檻25%太低了，而執政黨應該考慮是否要將罷免門檻提高至30%或35%來避免「報復性罷免」的趨勢。而對部分媒體稱報復性罷免凸顯出台灣是否「過於民主」的論述，南樂也認為，台灣的民主機制仍需要調整。

他說：「台灣還在摸索其中一些機制如何正當運作，罷免便是一個例子。有這麼多選舉並不是件壞事，但真正的問題是這些選舉是否真的有舉行的必要，以及部分政治人物是否有該被罷免的必要。」

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