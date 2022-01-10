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影／挺過罷免加入民進黨？林昶佐未正面回應

聯合報 / 記者龔盈全陳聖文賴韻如／台北即時報導
無黨籍立委林昶佐罷免案落幕，對於是否會加入民進黨？林昶佐今(10)日受訪未正面回應。記者龔盈全 陳聖文／攝影
無黨籍立委林昶佐罷免案落幕，對於是否會加入民進黨？林昶佐今(10)日受訪未正面回應。記者龔盈全 陳聖文／攝影

無黨籍立委林昶佐罷免案落幕，對於是否會加入民進黨？林昶佐今(10)日謝票掃街前受訪表示，現在我們不斷的訴求，希望可以趕快回歸社會的常軌，趕快回歸到我們的工作崗位上。

林昶佐指出，其實從2016年到2020年，再到這一次面對這個罷免案，其實民進黨的朋友都跟一起不分彼此努力，才能夠在這一個比較辛苦的選區，接連有一個好的結果，對於這些夥伴們一起並肩作戰，「我一直都非常的感謝」。

林昶佐說，至於進一步比較政治性的討論，現在我們不斷的訴求，希望可以趕快回歸社會的常軌，趕快回歸到我們的工作崗位上，不要再被過去這一系列的罷免、公投案件等，來不斷地拖住我們進步的腳步，在好不容易已經守住了，然後如果再回頭來討論這些比較政治性的題目，就會再進入更多這些話題的糾纏，大家應該先可以平靜一下。

林昶佐 罷免 民進黨

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