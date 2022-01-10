影／顏寛恒敗選 盧秀燕：尊重民意

中二選區立委補選昨日投票，國民黨候選人顏寛恒敗選。台中市長盧秀燕上午受訪表示，自己是民主奉行者，只要經過民選，人民做了決定，她尊重民意，尊重選舉結果。

盧秀燕在顏寛恒的選前之夜晚會，由顏寛恒迎接上舞台。她說親自為顏寛恒站台，因為顏寛恒為了郷親參選，他參選記者會，她有參加，呼籲唯一支持顏寛恒；她會站出來，不是為了顏寛恒和顏家，是為了海線鄉親和大台中市，為了國家和台灣，需要好的立委，為國家和人民打拚。

盧秀燕當時表示，上次顏寛恒落選，找了一個被罷免的立委，4年已浪費一半，對方沒幫台中討預算，路不熟，人不熟，不會做事；海線需建設，鄉親需服務，受委屈需要有人站一起，要有民意代表爭取中央預算，不是護航。她呼籲選民，為了自己一定要支持顏寛恒，盧用閩南語說，對手如果很厲害，去中央當大官，最大可當到行政院長或選總統；立委是民意代表，要選自己子弟，在地子弟。

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