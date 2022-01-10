連敗兩次是否再戰？ 顏寬恒：會繼續努力

在台中第二選區立委補選落敗的顏寬恒上午被問及連敗兩次是否再參選時，並沒有明確答覆，但表示未來他會在社會服務和青年工作方面盡他的心力，「只要鄉親有需要，隨時都在」、「會繼續努力」。

顏寬恒上午原訂8時30分開記者會後即出發謝票，卻遲到了近半個小時，反而是國民黨立委江啟臣到的早，並在顏寬恒的霧峰服務處坐著等他，待他抵達後接著一起開記者會。

顏寬恒和江啟臣在記者會後登上宣傳車，兩人都神情凝重，可以看出選舉落敗十分影響兩人的心情。

顏寬恒說，他心心念念的就是選區內的鄉親，在這麼困難的環境下仍有8萬多鄉親願意支持和一路協助，他非常感動。對於敗選是否和黨中央有關？他認為不必有無謂的攻擊，這次大家都盡力了。

至於其父顏清標的身體狀況如何，顏寬恒說，希望父親多休息，身體最重要。

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