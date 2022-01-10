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【即時短評】戰士沒選擇戰場的權利 國民黨2022已無輸的空間
朱立倫去年參選黨主席強調「領導力」，結果上任3個月就失守原本對國民黨有利的公投和補選戰場；不過，發言人凌濤強調這是「過去的框架和任務」和「地方的選舉」，朱立倫的角色是承接和協助，盼「到此為止」。國民黨如果不正視這些戰役的失敗，只想著2024，是無法重返執政的。
朱立倫甫上任就嚐到「罷Ｑ成功」的果實，興奮的喊出「倒閣不信任投票」，即便後來修正說法，也已激起民進黨的鬥志，注定公投打成藍綠對決的命運。四大公投皆輸，讓黨中央在中二補選和罷昶的角色逐漸消失，表面說是尊重地方策略，卻凸顯朱立倫因怕輸而卻步，缺乏整體的戰略和布局。
國民黨避免打成政黨對決的結果還是沒挽回局勢，也證明了政黨對決並非票房毒藥，而是國民黨不夠強，強到足以激起非深藍支持者的認同而出來投票。面對二連敗的局面，上任3個月又4天的朱立倫無奈只是承接過去的任務，但戰士有選擇戰場的權利嗎？朱立倫在選主席前有想清楚嗎？
在選民日漸年輕化、18歲公民權的修憲案也可能通過的情況下，選舉早已突破地方派系和藍綠基本盤的框架，國民黨也體認到若無法吸引到年輕人和中間選民，恐怕無法贏得未來任何一場選戰。國民黨已著手規劃讓「選將」、「選戰」逐步走向年輕化。面對2022，國民黨已經沒有輸的空間。
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