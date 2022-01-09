顏寬恒為何敗選？民進黨催出「關鍵票數」 顏家敗給國家

台中市第二選區補選，民進黨提名的林靜儀當選，但顏寛恒的敗選感言卻說：「蔡英文打贏了這場選戰」。顏寛恒一人對全黨，雖一開始便決定避開藍綠對決，並走一條與父親顏清標不一樣的競選路。但因民進黨傾全黨之力打這場仗，顏寛恒陣營估票雖準，卻仍敗在民進黨的「髒水」戰術及年輕人的返鄉投票。

投票率高出預期

國民黨內部原本預估投票率約在52%左右，但最終卻達56%以上，每差一個百分點就差1、2千票；這些跑出來的票主要多是外鄉回來支持綠營的年輕人。雖然顏寛恒的選戰策略想避免藍綠對決，但綠營還是傾全黨政力量，動員支持者歸隊及年輕人返鄉投票，想要一舉翦除顏家的勢力。

從結果來看，未來勢必會影響顏家在地的政治勢力；也終究會影響盧秀燕競選連任的過程。但影響的大小仍需看後續政治與施政變化，因為盧秀燕當選本屆市長雖受到紅、黑派共同的合作支持，但派系方量並非決定性因素。

台中地方派系已與過去時代不同，選舉時雖有一定的助力，但多只在藍綠雙方拉鋸時有所影響。盧秀燕本屆贏了林佳龍約20萬票，主要得力於中間與年輕選民的支持，未來台中市長的決戰，地方派系雖有一定助力，但關鍵仍在中間與年輕選民傾向。

估票精準仍敗選

顏寛恒9日提早於於5點45分左右出面發表敗選感言說，此次既然「總統蔡英文」選贏了，應該更照顧中二選區的選民與建設。他自己未來則會繼續努力，讓選民更認識真正的他。語意中他並未放棄從政之路；此次，顏家原預估會取得8萬至8萬2千票左右；得票極為接近，顯示顏家動員組織實力仍強。

綜合而言，這次補選確如藍營入士所說，不僅是民進黨全黨對顏家，也是「國家對顏家」的一仗，是一場極不對稱的選舉。顏寛恒此次決定走自己的路，但他的轉型並不能在短期內就與父親過去的歷史有所切割，這必須有長期改變的過程。

誠如林靜儀競選主委林佳龍所言，這場仗林陣營贏得「辛苦」。就民進黨而言，以絕對優勢的黨、政資源無所不用其極的打擊顏家，其手段也被認為相當爭議，卻只贏7千餘票。民進黨贏了面子，但台灣良性及優質的民主法治精神仍未得見；這是執政的民進黨「勝之不武」後所該自我檢視的。至於國民黨的未來，恐需像盧秀燕一般深耕地方的選將，才能有扳倒民進黨的機會。

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