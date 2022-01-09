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國民黨連三敗 學者：恐衝擊2022

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
國民黨文傳會主委兼發言人凌濤說明中二選區結果。（國民黨文傳會）
國民黨文傳會主委兼發言人凌濤說明中二選區結果。（國民黨文傳會）

中二選區立委補選國民黨候選人顏寬恆宣告落敗，國民黨發言人凌濤於晚間出面，強調國民黨將重新團結、共同面對 2022 選舉。但學者曲兆祥分析顏家敗選因素，指出癥結在於顏寬恒無法解釋土地問題，以及地方勢力難與民進黨全黨動員抗衡等，對顏家是「非戰之罪」。學者施正鋒則認為，國民黨沒能整合內部、無法尋求外援，無力協調地方勢力，恐成為未來 2022 選舉的隱憂。

國民黨要衝 2022

國民黨於投票時間結束後，旋即宣布不論結果為何，都將由文傳會主委兼國民黨發言人凌濤出面說明選舉的結果。凌濤多次強調，罷免、公投與補選的任務「到此為止」，國民黨將開始為 2022 大選開始努力，認為「九合一大選才是真正能下架鴨霸民進黨、改變台灣政治版圖的一戰！」

但凌濤也坦言，「國民黨內部有不團結的情況是事實」，也必須盡快團結一心、面對 2022 選舉，黨主席朱立倫 10 日就會南下進行佈局，拜會各界傾聽地方聲音，一步一步從直轄市到所有縣市，且在中間選民對政治惡鬥感到厭倦的當下，2022 一定要避開政治對決的樣態。

趙少康、曲兆祥：非戰之罪

中廣集團董事長趙少康則批評，台中第二選區立委補選，顏寬恒遭到鋪天蓋地的追殺，等於是「一國打一人」，一路打得辛苦，顏寬恒為了避免模糊焦點，回歸鄉親自主，幾乎是孤軍作戰到最後，雖然這次「險敗」，但趙少康認為，顏寬恒不需要灰心，「持續深耕地方與服務，一切來日方長。」

台師大政治學研究所教授曲兆祥指出，本場選舉中，顏寬恒之所以落敗，主要歸因於三大因素，包括無法清楚且完整解釋顏家土地問題，單純指控對方「抹黑」不夠有說服力、顏家以地方家族之力對上民進黨全黨動員與政府機器本就吃虧、顏家動員力量不如民進黨的動員力量等，因此本次敗選對顏家來說是「非戰之罪」。

藍未尋求外援

東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒則指出，本次國民黨可說是群龍無首，而顏家勢力受限於海線地區，對上執政黨府院黨全力支持的林靜儀以及海線勢力，本身處於弱勢，而民進黨在大肚與烏日等外來人口較多的地區又積極突破，成為本次顏寬恒落敗的一大原因。

但施正鋒進一步提到，四大公投加上本次中二選區補選、林昶佐罷免落敗，已經是黨主席朱立倫上任以來的第三敗，國民黨一直沒處理好韓國瑜事件以來的接班與地方派系問題，本次的兩項選舉中，如果國民黨能夠尋求民眾黨的外援，「很可能會過」，但國民黨連內部都搞不好，遑論尋求外援，此次民眾黨只是蜻蜓點水、出動柯媽媽已經是「仁至義盡」。

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國民黨 顏寬恒

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