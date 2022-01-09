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開票結果／林靜儀當選中二立委！投票率、分區得票數據一次看

中二補選、罷昶案落幕 網友怒酸最大贏家是「他」

聯合新聞網 / 綜合報導
台北市長柯文哲。記者陳正興／攝影
台北市長柯文哲。記者陳正興／攝影

中二選區立委補選、北市立委林昶佐罷免案今（9）日登場，林靜儀最終以微幅票差打敗顏寬恒，罷免林昶佐案也未達罷免門檻，一日接連舉辦兩場選舉，引起全台民眾關注。晚間兩選舉落幕，民眾黨也發出聲明，表示對政黨惡鬥感到厭煩，不料卻掀起網友怒火，大酸其中最大的贏家就是柯文哲

報導，面對無黨籍立委林昶佐罷免案結果未通過，民眾黨發表聲明表示，民眾對政黨惡鬥已經感到厭煩，不樂見具政治報復性的罷免。對於中二立委補選由民進黨候選人林靜儀當選，民眾黨則呼籲林靜儀，以尊重民意、超越黨意為優先來監督政府。

然而中二補選前夕，柯文哲母親稱於台中「巧遇」顏寬恒，大讚他做人實在、是有為青年，飯局照流出還見柯媽與顏寬恒比出候選數字「五」，資深媒體人也分析或許能為緊繃的選情催出挺顏的選票，不過柯文哲卻對林昶佐罷免案卻無任何表態，如今網友們紛紛大酸「阿北沒有輸」，直呼「劇本寫好了，林靜儀贏柯文哲墨綠，顏寬恒贏柯文哲關鍵助功，怎麼輸」、「顏家直接被民眾黨吃豆腐」、「柯文哲或成最大贏家」。

看到民眾黨聲明，網友也絲毫不買單，大批「假中立」，「選前巧遇，選後切割」、「民眾黨又贏」、「阿你選前怎麼不講」、「整天藍綠惡鬥，白的才最愛惡鬥啦」、「黨主席媽媽都去吃飯了，現在想回頭轉彎裝中立啊」。

柯文哲母親稱於台中「巧遇」顏寬恒，飯局照流出還見柯媽與顏寬恒比出候選數字「五」。圖／翻攝自劉宇臉書
柯文哲母親稱於台中「巧遇」顏寬恒，飯局照流出還見柯媽與顏寬恒比出候選數字「五」。圖／翻攝自劉宇臉書

罷免 林昶佐 林靜儀 顏寬恒 柯文哲 民眾黨

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