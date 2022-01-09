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中二補選、罷昶失利 國民黨：在地民意再度被國家機器吞噬

中二補選 林靜儀宣布當選：讓年輕人留在地方安居樂業

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中立委補選揭曉，民進黨候選人林靜儀晚間6點多上台宣布當選。記者黃仲裕／攝影
台中立委補選揭曉，民進黨候選人林靜儀晚間6點多上台宣布當選。記者黃仲裕／攝影

台中立委補選揭曉，民進黨候選人林靜儀晚間6點多上台宣布當選。林靜儀受訪時說，過去三個月因為罷免、公投和補選來來回回，感受年輕人對地方幼托、公共休閒空間的需求，以及交通等問題，離家在外求學工作的年輕人感謝您回鄉投票，她未來會在立委任內為中二區爭取更好的建設，讓年輕人想回來的時候可以回來，在外可以驕傲告訴大家「我來自中二選區」，讓年輕人留在地方安居樂業。

林靜儀說，台灣基進前立委陳柏惟被罷免後，很多鄉親朋友很不捨，很多朋友認為罷免不合理，所以地方鄉親朋友會選擇再相信我們一次，把選票投給林靜儀，這次雖然很短時間，但是過去的選民都發現與認同過去陳柏惟認真與努力，也認同她過去四年立委任內的認真與努力。

林靜儀指出，她在第九屆立委任內在國防外交委員會，未來她應該還是會繼續待在國防外交委員會，她比較熟悉的環衛委員會，以及地方建設也會持續努力；最想做的事是一一感謝大家，明天要掃街。今天下午先回家吃媽媽煮的菜。

林靜儀指出，這次補選，她最想分享是大家不能用刻板印象說她是都會女性，不適合中二區，怎麼可以假設誰是偏鄉？誰是都會？地方阿姨給她相當大的勇氣，她們不會說華麗的詞語，但是她們都很支持女性參政，沒有偏見，認真做事都會受到多數人的支持。

林靜儀說，感謝中二區選民肯定與全台灣對她價值的認同，這次民進黨與台灣基進合作，未來縣市長候選人與議員選舉，大家也會團結一致，將我們的理念，想為地方做的事情，都會好好做，給民眾肯定。

台中立委補選揭曉，民進黨候選人林靜儀晚間6點多上台宣布當選。記者黃仲裕／攝影
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林靜儀 民進黨 立委補選

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