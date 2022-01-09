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中二補選、罷昶失利 國民黨：在地民意再度被國家機器吞噬

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中二、罷昶失利 國民黨：在地民意再度被國家機器吞噬

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨文傳會主委凌濤。圖／取自國民黨臉書直播畫面
國民黨文傳會主委凌濤。圖／取自國民黨臉書直播畫面

台中中二選區、台北罷昶結果出爐，國民黨候選人顏寬恒無法重回立院，林昶佐則續留立院。國民黨文傳會主委凌濤晚間表示對結果感到遺憾，「在地的民意再度被國家機器所吞噬」，但民意將會在2024的大選奮起，用選票下架鴨霸的執政黨。國民黨將會加速2022提名作業，很快來跟大家報告。

凌濤強調，這是一場在地立法委員的補選和在地立委的投票，在地的民意再度被國家機器所吞噬，他對這樣的選舉結果感到遺憾。大家可以感受到難過，但不需要氣餒，因為在這個過程中，人民的怒吼已經讓國家機器感到畏懼。

凌濤說，這次的公民行動暫時沒有成功，在地的民意受到了挫折，可是民意將會在2024的大選，再度起身奮鬥，用手上的選票下架這一個鴨霸的執政黨。在這一場民主的勝仗中，每一位當地的民眾都是螞蟻雄兵，用微小的力量對抗排山倒海府院黨的行政資源。只要大家團結起來，當地的怒後就會勝過空降，只會噴政治口水的政治人物。

凌濤說，在這個過程中，大家看到人民對於府院黨長期壟斷資源的反感、對於無限上綱抹黑的反感、對於忽視人民想過好生活的反感、對於政治和鬥爭凌駕一切的反感，民意的反撲早晚會給執政黨當頭棒喝。這些都已經讓蔡英文總統知道，如果掌權者背叛人民，人民不只會大聲說話，還會拍桌子，還會用選票來表達高度的不滿。

凌濤表示，每一位在地選民踏出家門到投開票所的這一小段路，是中華民國民主歷程種要的一大步。他要向所有投入這場輔選的公職人員和志工說聲謝謝，大家辛苦了。

凌濤也提醒，在地民意的崛起，讓國民黨有更大的啟發，要不斷鞭策自己努力進前，2022地方的挑戰就在眼前，國民黨要加速提名作業，執政縣市要繼續連任，非執政縣市要派出強棒，才不會辜負民眾的期待。黨中央的提名辦法也會很快來和大家說明。

「今天的結果我們放在心裡一個晚上就好，明天2022大選的布局正式起跑」，凌濤強調，國民黨要更加努力爭取民眾認同，請全國的民眾來關心國民黨的努力，再給國民黨建設台灣服務民眾的機會。

國民黨 林昶佐 林靜儀 蔡英文 國家機器

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