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蘇貞昌致電林昶佐、林靜儀祝賀 惋惜陳柏惟無端被罷免

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
行政院長蘇貞昌致電陳柏惟，對他無端被罷免表達惋惜，期許他繼續努力。圖／聯合報系資料照
行政院長蘇貞昌致電陳柏惟，對他無端被罷免表達惋惜，期許他繼續努力。圖／聯合報系資料照

台中市第二選區立委補選以及台北市第五選區立委罷免案落幕。行政院發言人羅秉成今表示，院長蘇貞昌稍早致電陳柏惟，對他無端被罷免表達惋惜，期許他繼續努力，也致電林靜儀，恭賀她勝選。另又致電立委林昶佐，對能成功留住一位優秀的立委表達欣慰。

羅秉成表示，此次選舉、罷免的開票作業已近尾聲，蘇貞昌特別感謝2選區的選民，也感謝選務人員、警察以及第一線防疫人員近期的辛勞，才能讓相關作業順利進行。蘇貞昌期許2位委員，在歷經選民的考驗後，未來在立法院能有更亮眼的表現。

羅秉成表示，選舉活動已經結束，台灣社會是這樣透過一次又一次的公投與選舉，讓民主制度能愈臻成熟，也讓公共政策的理性討論，以及選賢與能的思辨能在生活中如呼吸般正常，這已是台灣民主的日常，大家也要繼續守護台灣防疫的日常。

羅秉成指出，近日國際疫情嚴峻，國內也出現零星本土確診病例，雖尚有脈絡可循，蘇貞昌也特別呼籲民眾持續遵守指揮中心公布的規範指引，注意相關防疫措施，團結防疫，一起守住台灣的民主和經濟，守護自己的家園。

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