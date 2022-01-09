中二補選林靜儀8萬8752票勝出！ 五區得票數曝光 這區成逆轉關鍵

台北市無黨籍立委林昶佐罷免案今（1/9）舉行，投票率達到41.93％，根據中選會計票，晚間5點45分218個投開票所已全數開完，雖然最終開票結果同意票為5萬4813票，大於不同意票4萬3340票，但台北市第五選區的罷免門檻還須超過5萬8756票，故林昶佐罷免案未通過。《聯合新聞網》整理出詳細圖表，讓你一次了解此次罷免案之相關數據。

2022-01-09 19:20