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中二補選林靜儀8萬8752票勝出！ 五區得票數曝光 這區成逆轉關鍵

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
中二選區立委補選今天投票，民進黨候選人林靜儀以8萬8752票獲選。記者曾原信／攝影
中二選區立委補選今天投票，民進黨候選人林靜儀以8萬8752票獲選。記者曾原信／攝影

中二選區立委補選今天投票，傍晚五點五十五分開票完成，民進黨候選人林靜儀以8萬8752票獲選。台中市選委會統計，民進黨林靜儀8萬8752票、國民黨顏寬恒8萬0912票、無黨籍李昇翰617票、無黨籍林金連633票、台灣股票黨張烱春337票。整體投票率58.26%。

國民黨候選人顏寬恒甫開票就進入苦戰，僅大肚區略為領先，顏家大本營沙鹿區則一路落後，傍晚五點，根據台中市中選會開票結果顯示，民進黨候選人林靜儀追上顏寬恒大肚區票數，成功逆轉，並一路持續領先到開票結束。

台中市選委會表示，台中市第二選區有逾29萬5958人有投票權，並在台中市設置285個投開票所。

根據台中市選委會開票結果顯示，沙鹿區林靜儀22025票、顏寬恒21194票、龍井區林靜儀18041票、顏寬恒17417票、大肚區林靜儀13618票、顏寬恒13136票、烏日區林靜儀19078票、顏寬恒15133票、霧峰區林靜儀15990票、顏寬恒14032票。整體投票率58.26%。

中二選區立委補選今天投票，民進黨候選人林靜儀以8萬8752票獲選。記者林佩均／攝影
中二選區立委補選今天投票，民進黨候選人林靜儀以8萬8752票獲選。記者林佩均／攝影

林靜儀 顏寬恒 台中市 立委補選

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