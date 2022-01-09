聽新聞
test
0:00 / 0:00
中二補選林靜儀8萬8752票勝出！ 五區得票數曝光 這區成逆轉關鍵
中二選區立委補選今天投票，傍晚五點五十五分開票完成，民進黨候選人林靜儀以8萬8752票獲選。台中市選委會統計，民進黨林靜儀8萬8752票、國民黨顏寬恒8萬0912票、無黨籍李昇翰617票、無黨籍林金連633票、台灣股票黨張烱春337票。整體投票率58.26%。
國民黨候選人顏寬恒甫開票就進入苦戰，僅大肚區略為領先，顏家大本營沙鹿區則一路落後，傍晚五點，根據台中市中選會開票結果顯示，民進黨候選人林靜儀追上顏寬恒大肚區票數，成功逆轉，並一路持續領先到開票結束。
台中市選委會表示，台中市第二選區有逾29萬5958人有投票權，並在台中市設置285個投開票所。
根據台中市選委會開票結果顯示，沙鹿區林靜儀22025票、顏寬恒21194票、龍井區林靜儀18041票、顏寬恒17417票、大肚區林靜儀13618票、顏寬恒13136票、烏日區林靜儀19078票、顏寬恒15133票、霧峰區林靜儀15990票、顏寬恒14032票。整體投票率58.26%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言