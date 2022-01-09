中二選區立委補選結果出爐 顏寛恒宣布敗選「恭喜林靜儀」

中二選區立委補選今晚開票，開票後，顏寛恒對手林靜儀的票數持續領先，顏的支持者在競選總部神情緊張，開票一小時後，支持者神情變凝重，下午5點45分，顏寛恒上台宣布敗選，恭喜對手林靜儀。

顏寛恒的競選總部今天下午陸續有支持者到場，總部前廣場大型看板標示5位候選人得票欄，支持者到場，有人先在總部大門自拍留念，有人向總部內供奉的神明雙手合什參拜，神情緊張。

顏寛恒總部前計票看板顯示得票落後，下午5點15分，雙方票數都5萬多票，顏寛恒落後票數多，支持者擔心，最後宣布敗選。 中二選區立委補選今天投票，下午4點開始開票，顏寛恒競選總部有多位支持者到場關心開票。記者余承翰／攝影 中二選區立委補選今天投票，下午4點開始開票，顏寛恒競選總部有多位支持者到場關心開票。記者余承翰／攝影

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