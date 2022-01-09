中二立委補選 林靜儀競總：票數近八萬 貼近當選門檻

台中市第二選區立委補選今天投票。民進黨候選人林靜儀競選總部在下午5時40分宣布，林靜儀票數近八萬票，已達七萬八千票，已達若以6成投票率推估，當選門檻約在8.88萬張票，隨著票數不斷增加，愈來愈貼近當選門檻，台下支持者更緊張，歡呼聲不斷，高呼「當選！」
根據選委會統計，中二選區立委補選選舉人數為29萬5985人，分別為沙鹿區7萬3747人，龍井區6萬2196人，烏日區6萬1395人，霧峰區5萬3253人，大肚區4萬5394人。共5人參選，依抽籤號次分別為台灣股票黨張烱春1號，無黨籍林金連2號、無黨籍李昇翰3號、民進黨林靜儀4號、國民黨顏寬恒5號。
中二選區選舉人數若以6成投票率推估，當選門檻為8.88萬張票，林靜儀跨過8萬得票門檻，離當選只差一步。中二立委補選開票持續中，選舉結果尚未確定，確定得票數、得票率以中選會公布為主。
林靜儀競選總部今天下午四時卅分在烏日日出停車場直播開票，支持者湧入現場關心選情，擺放三百張椅子全滿，支持者緊盯舞台開票牆，緊盯舞台開票牆，隨著票數不斷跳動，現場氣氛相當緊張，支持者不斷歡呼聲不斷，高喊「凍選！」，預計晚間七時林靜儀發表感言。
立委陳柏惟遭罷免後，台中市第二選區立委補選於今（9）日舉行投票，國民黨派出顏寬恒，民進黨由林靜儀迎戰，另有台灣股票黨籍張烱春，以及無黨籍林金連、李昇翰參選。投票時間從早上8點到下午4點截止，《聯合新聞網》將同步進行即時開票。
台北市無黨籍立委林昶佐罷免案今（1/9）舉行，投票率達到41.93％，根據中選會計票，晚間5點45分218個投開票所已全數開完，雖然最終開票結果同意票為5萬4813票，大於不同意票4萬3340票，但台北市第五選區的罷免門檻還須超過5萬8756票，故林昶佐罷免案未通過。《聯合新聞網》整理出詳細圖表，讓你一次了解此次罷免案之相關數據。
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