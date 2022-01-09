聽新聞
test
0:00 / 0:00
預估未達罷免門檻留任立院 林昶佐出面發表談話
立委林昶佐罷免案今日投票，投票時間自上午8時至下午4時，下午4時投票截止後正式進行開票。林昶佐陣營預估同意罷免票未過門檻5萬8756票，林昶佐可留任立院，宣布晚間5時30分在服務處召開記者會，向選民發表感言。
林昶佐罷免案下午4時開票後，罷免同意票一路領先不同意票，林昶佐服務處總部氣氛緊張，開票後約一小時，近傍晚5點，各家新聞媒體針對同意票，統計至5.4萬開始卡關，同時林昶佐陣營預估同意罷免票未過門檻，林昶佐將續留立院。罷免案實際投票結果以中選會公告為準。
林昶佐陣營向支持者宣布，林昶佐將於5時30分發表感言，並請在場支持者移動空出位置，現場工作人員與支持民眾這才鬆一口氣，互道恭喜，人潮也漸漸聚集卡位，等林昶佐發表感言。
據台北市選委會公告，罷免投票人數共23萬5024人，罷免門檻須同意票超過4分之1以上、約5萬8756票，且要多於不同意票才算罷免成功
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言