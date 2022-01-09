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中二立委補選得票近8萬票 林靜儀自行宣布當選

中二選區立委補選結果出爐 顏寛恒宣布敗選「恭喜林靜儀」

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預估未達罷免門檻留任立院 林昶佐出面發表談話

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
立委林昶佐一早神情輕鬆前往投票所投票。記者胡經周／攝影
立委林昶佐一早神情輕鬆前往投票所投票。記者胡經周／攝影

立委林昶佐罷免案今日投票，投票時間自上午8時至下午4時，下午4時投票截止後正式進行開票。林昶佐陣營預估同意罷免票未過門檻5萬8756票，林昶佐可留任立院，宣布晚間5時30分在服務處召開記者會，向選民發表感言。

林昶佐罷免案下午4時開票後，罷免同意票一路領先不同意票，林昶佐服務處總部氣氛緊張，開票後約一小時，近傍晚5點，各家新聞媒體針對同意票，統計至5.4萬開始卡關，同時林昶佐陣營預估同意罷免票未過門檻，林昶佐將續留立院。罷免案實際投票結果以中選會公告為準。

林昶佐陣營向支持者宣布，林昶佐將於5時30分發表感言，並請在場支持者移動空出位置，現場工作人員與支持民眾這才鬆一口氣，互道恭喜，人潮也漸漸聚集卡位，等林昶佐發表感言。

據台北市選委會公告，罷免投票人數共23萬5024人，罷免門檻須同意票超過4分之1以上、約5萬8756票，且要多於不同意票才算罷免成功

林昶佐將於5點半發表感言，現場工作人員與支持民眾這才鬆一口氣，互道恭喜，人潮也漸漸聚集卡位。記者潘才鉉／攝影
林昶佐將於5點半發表感言，現場工作人員與支持民眾這才鬆一口氣，互道恭喜，人潮也漸漸聚集卡位。記者潘才鉉／攝影

林昶佐 罷免 投票

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