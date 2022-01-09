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林昶佐罷免案投票率「好低迷」？網友指關鍵原因

聯合新聞網 / 綜合報導
立委林昶佐今日（9）一早神情輕鬆前往投票所投票。記者胡經周／攝影
立委林昶佐今日（9）一早神情輕鬆前往投票所投票。記者胡經周／攝影

無黨籍立委林昶佐罷免案，今日（9）上午8點正式登場，相較去年四大公投投票日天氣寒冷，這次不僅沒有下雨還出太陽，老天爺可說是相當賞臉，然而投票率截至中午12點卻僅有約2成左右，網友不禁討論「箇中原因」，就有鄉民抱怨近來罷免案的發起過於頻繁，不免讓人「很冷感」。

報導，北市選舉委員會表示，截至今天上午9時30分投票率約8%；截至今天中午12時止，投票率約2成左右，有選務人員表示，相較去年四大公投，上午投票狀況較為冷清。

消息傳回PTT，鄉民們則是不以為然「老實說比較慘的是民眾根本沒啥參與度，我覺得不管支持反對，都應該出來投票吧」、「原來立委職權是管疫情，萬華立委不是台北市長」、「很好笑啊，之前罷免3Q，八卦版還會列出一堆罪名；這次林的罷免，什麼都生不出，只是一直喊罷」。

對此，有鄉民抱怨近來「太多起罷免很冷感」，認為罷免案猶如藍綠對決，且每次目標都是小黨領導級人物，包括陳柏惟（基進黨）、黃捷（無黨）、及此次無黨籍的林昶佐等，讓網友們直呼「真的很廢，看民進黨不爽不會單挑，專門欺負小黨」、「結果政府防守後，改罵民進黨動員變政黨對決」、「民進黨每個都有基本盤在守，最好罷得掉，上升到藍綠對決，國民黨只會被噴吃飽太閒」。

罷免 林昶佐 投票率 公投 陳柏惟 黃捷 國民黨 民進黨

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