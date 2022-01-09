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台中婦人投票所外咖啡杯藏攝影機 警：已勸導停拍

聯合報 / 記者趙容萱林佩均／台中即時報導
一名婦人在中二立委補選烏日九德國小投開票所場外，以咖啡杯內藏攝影機拍攝。圖／林靜儀競選總部提供
一名婦人在中二立委補選烏日九德國小投開票所場外，以咖啡杯內藏攝影機拍攝。圖／林靜儀競選總部提供

台中市第二選區立委補選今投票，有民眾發現選區內的烏日九德國小投開票所場外有二件民眾拿錄影機拍攝事件，最早一組疑似在「點人頭」，另有一婦人利用咖啡杯內藏攝影機拍攝，都強調是「合法拍攝」。警方說明，這二起都在距離投票所卅公尺外，經勸導都停止錄影，至於是否違反刑法第142條、147條？報請檢察官認定。

台中市選務委員會說，烏日區九德國小投開票所一名女性涉嫌持針孔咖啡杯在30公尺外攝影，由於事發地點在投票所四周30公尺外發生，已轉交由權責單位台中市警局轄區警方蒐證處理，釐清是否違反刑法第142條、147條。

台中市選務委員會指出，在投票所四周三十公尺外，民眾若沒有拉票行為，不違反選罷條第56條內的「妨害其他政黨或候選人競選活動；妨害其他政黨或其他人從事罷免活動」。

今天上午8時許，有民眾發現烏日九德國小投開票所場外在有人架設錄機拍攝，報警處理，當事人說是合法拍攝，民進黨立委何欣純、市議員陳世凱到場，質疑是在「點人頭」，且距投票所卅公尺外拍攝違法。警方到場後勸導，停止錄影；上午11時許又有一名婦人利用咖啡杯內藏攝影機錄影，也強調是「合法拍攝」，經民眾發現向林靜儀競選總部反映，通知警方到場處理。警方到場後勸導，停止錄影。

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