林昶佐罷免案會過關嗎？即時開票數據看這裡

隨著去年前立委陳柏惟遭罷免、4大公投案落幕後，台北市中正萬華區（第五選區）的無黨籍立委林昶佐罷免案成為關注焦點，該罷免案於今天（1月9日）的上午8點至下午4點在台北市第5選舉區各投票所進行投票，門檻需超過5萬8756票才能通過，1月14日公布罷免投票結果，《聯合新聞網》下午4點起也會即時開票，全程帶您掌握所有相關消息及詳細數據。

▊ 林昶佐罷免案門檻為何？

依《公職人員選舉罷免法》第90條規定，罷免案通過門檻為：有效同意票須「大於」不同意票數，且同意票數須超過該選舉區選舉人總數4分之1才算通過；若不同意票比同意票多，或是同意票未達該選舉區選舉人總數4分之1以上者即為不通過。

依台北市選舉委員會公告，林昶佐罷免案的投票人人數為23萬5024人（萬華區15萬1184人及中正區21里8萬3840人），跟先前2020年第10屆立委選舉台北市第五選區可投票人數24萬4748人略減一些，換算下來，罷免門檻為5萬8756票，且同意票需大於不同意票才算通過。

▊ 林昶佐罷免案通過後多久內補選？沒通過會怎麼樣？

根據《公職人員選舉罷免法》第91條，罷免案投票後，選舉委員會應在投票完畢7日內公告罷免投票結果。

若林昶佐罷免案通過，自公告日起解除職務，台北市中正萬華區（第5選區）應自罷免投票結果公告之日起3個月內完成補選投票。但若該罷免案未通過，依《公職人員選舉罷免法》第92條，直到林昶佐第10屆立法委員任期結束之前，都不能再針對他提出罷免。