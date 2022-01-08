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缺席顏寬恒選前之夜 馬英九：他應有自己選舉策略考量

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
馬英九說，顏寬恒如果邀他、需要他去幫忙，他就會去，一定會全力幫他輔選，但目前沒有邀約，相信顏寬恒應該有自己的選舉策略考量。記者周志豪／攝影
馬英九說，顏寬恒如果邀他、需要他去幫忙，他就會去，一定會全力幫他輔選，但目前沒有邀約，相信顏寬恒應該有自己的選舉策略考量。記者周志豪／攝影

台中市立委第二選區補選明天投票，今天選前之夜，國民黨主席朱立倫今天未有公開行程引發質疑。前總統馬英九今受訪表示，朱立倫應該有自己的規劃，就整個選情考量應不應該去。國民黨立委蔣萬安也緩頰，朱立倫之前都有下去幫忙。

馬英九也說，顏寬恒如果邀他、需要他去幫忙，他就會去，一定會全力幫他輔選，但目前沒有邀約，相信顏寬恒應該有自己的選舉策略考量。

蔣萬安則表示，自己與顏寬恒也一直有保持聯繫，顏寬恒的團隊對這次選舉都有既定步調與規劃，強調在地經營與服務，前幾天立委與議員有共同拍影片為顏寬恒加油、打氣與支持。

選戰倒數，顏寬恒父親顏清標卻因祖墳遭查動怒住院。馬英九說，顏清標應該身體不錯，相信很快就可以出院。

立委補選 顏寬恒 林靜儀

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