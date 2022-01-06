快訊

央行看聯準會會議紀錄 「這點」比升息還可怕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

顏家事業涉國安？ 選戰打到最下限 被扣「紅帽子」也是奇觀

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導
顏寛恒刻意避開與林靜儀正面對決，採勤走地方、社區親子活動與里鄰經營策略。記者黃仲裕／攝影
顏寛恒刻意避開與林靜儀正面對決，採勤走地方、社區親子活動與里鄰經營策略。記者黃仲裕／攝影

台中第二選區立委補選選戰打到最後一刻，人性顯露愈加無遮掩。民進黨除了傾全力為林靜儀強打顏家違建及財產、事業的取得問題外，時代力量立委陳椒華也配合摻進來，質疑顏家若取得清泉崗產業園區的開發案，恐配合中共「在倉庫內裝武器零件」，涉及國安問題。立委補選如此扣紅帽子，也是奇觀。

法律問題硬扯抗中？

陳椒華4日到台中地檢署提告，要求終止顏家在清泉崗產業園區的開發案繼續環評，但在記者會上卻打政治分化牌，指她「合理懷疑」與中共政權非常友好的顏家如取得開發許可，要在倉庫內裝武器零件、或要放影響飛機安全的電子設備，都很難進去了解和禁止，這是國安問題。

清泉崗產業園區若有涉及環評造假或內容爭議，是法規問題。是否取得開發權也是有無依法行政的法律問題，如果事事都硬扯「抗中保台」，聲稱「合理懷疑與中共政權友好」的顏家若取得開發權就有國安問題，那一堆與中共政權友好、自大陸返台投資的台商與跨足兩岸的企業，就都沒有權利投資該產業園區了？

選民漸被分化

早年顏清標以無黨籍參選中二選區立委，常是極高票當選，投票給他的選民，藍綠支持者都有；顏寛恒以國民黨籍參選後，綠營選民才逐漸因分化轉向民進黨。但顏清標家族在地方是不分藍綠的進行服務。這也是顏寛恒在參選時即決定不打藍綠對決，而以地方服務與建設發展為訴求。

顏寛恒刻意避開與林靜儀正面對決，採勤走地方、社區親子活動與里鄰經營策略，但也親自面對媒體提出的各項質疑；他與其妹都提出對地方建設的說明，但民進黨認為藍綠對決才對林靜儀最有利，並延續過去應對韓國瑜的策略，透過親綠媒體、名嘴與民代不斷攻擊顏家，目的要讓年輕人對顏產生厭惡感。

藍綠都應公平檢驗

任何參選公職的政治人物，其言行本都應受各界檢驗，但檢驗總要有憑有據。顏家的違建或事業合法性，可以依法查驗、檢舉，否則只淪為抹黑烏賊戰。而且，也希望民進黨從事公職的政治人物都能接受同等標準的檢核，讓台灣社會更公平合理。

【更多精采內容，詳見

立委補選 顏寬恒 林靜儀

延伸閱讀

中二補選倒數！顏寬恒選前之夜走溫馨路線 林靜儀府院三巨頭將站台

顏寬恒：柯媽只是不捨我是被欺負的小孩

相關新聞

顏家事業涉國安？ 選戰打到最下限 被扣「紅帽子」也是奇觀

台中第二選區立委補選選戰打到最後一刻，人性顯露愈加無遮掩。民進黨除了傾全力為林靜儀強打顏家違建及財產、事業的取得問題外，時代力量立委陳椒華也配合摻進來，質疑顏家若取得清泉崗產業園區的開發案，恐配合中共「在倉庫內裝武器零件」...

中二補選倒數！顏寬恒選前之夜走溫馨路線 林靜儀府院三巨頭將站台

台中立委補選選前之夜，國民黨候選人顏寬恒選定沙鹿區三角公園舉辦，和鄉親報告選舉心路歷程，主打溫馨路線；民進黨候選人林靜儀...

顏寬恒看板暗諷空降 林靜儀：「在地」不應只知圈地

國民黨籍台中市第2選區立委補選候選人顏寬恒，近日推出廣告看板暗指民進黨籍候選人林靜儀是「傘兵空降」。林靜儀今天表示，「在...

合體蔡英文「只顧選情不顧疫情」？ 林昶佐：被動因應

立委林昶佐罷免案，投票日進入倒數階段，總統蔡英文今與林昶佐合體赴萬華，林昶佐透露，明天他將和副總統賴清德前往宮廟參香祈福...

【即時短評】中二補選未到最後難分解 這3點恐影響結局

台中市立委第二選區補選進入倒數。此選區在藍綠基本盤本就接近下，任何些微差距都足以影響投票結果。以近日議題捷運設站、柯媽與...

影／選前之夜辦在沙鹿三角公園 顏寛恒：溫馨場

中二選區立委補選候選人顏寛恒今天下午，選前之夜會在沙鹿三角公園，以步行方式到場，將這段選舉過程心路歷程向選民報告，報告他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。