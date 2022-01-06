顏家事業涉國安？ 選戰打到最下限 被扣「紅帽子」也是奇觀

台中第二選區立委補選選戰打到最後一刻，人性顯露愈加無遮掩。民進黨除了傾全力為林靜儀強打顏家違建及財產、事業的取得問題外，時代力量立委陳椒華也配合摻進來，質疑顏家若取得清泉崗產業園區的開發案，恐配合中共「在倉庫內裝武器零件」，涉及國安問題。立委補選如此扣紅帽子，也是奇觀。

法律問題硬扯抗中？

陳椒華4日到台中地檢署提告，要求終止顏家在清泉崗產業園區的開發案繼續環評，但在記者會上卻打政治分化牌，指她「合理懷疑」與中共政權非常友好的顏家如取得開發許可，要在倉庫內裝武器零件、或要放影響飛機安全的電子設備，都很難進去了解和禁止，這是國安問題。

清泉崗產業園區若有涉及環評造假或內容爭議，是法規問題。是否取得開發權也是有無依法行政的法律問題，如果事事都硬扯「抗中保台」，聲稱「合理懷疑與中共政權友好」的顏家若取得開發權就有國安問題，那一堆與中共政權友好、自大陸返台投資的台商與跨足兩岸的企業，就都沒有權利投資該產業園區了？

選民漸被分化

早年顏清標以無黨籍參選中二選區立委，常是極高票當選，投票給他的選民，藍綠支持者都有；顏寛恒以國民黨籍參選後，綠營選民才逐漸因分化轉向民進黨。但顏清標家族在地方是不分藍綠的進行服務。這也是顏寛恒在參選時即決定不打藍綠對決，而以地方服務與建設發展為訴求。

顏寛恒刻意避開與林靜儀正面對決，採勤走地方、社區親子活動與里鄰經營策略，但也親自面對媒體提出的各項質疑；他與其妹都提出對地方建設的說明，但民進黨認為藍綠對決才對林靜儀最有利，並延續過去應對韓國瑜的策略，透過親綠媒體、名嘴與民代不斷攻擊顏家，目的要讓年輕人對顏產生厭惡感。

藍綠都應公平檢驗

任何參選公職的政治人物，其言行本都應受各界檢驗，但檢驗總要有憑有據。顏家的違建或事業合法性，可以依法查驗、檢舉，否則只淪為抹黑烏賊戰。而且，也希望民進黨從事公職的政治人物都能接受同等標準的檢核，讓台灣社會更公平合理。

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