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市場紓困金罷免前發放為救昶？林昶佐：不清楚這波操作
罷昶投票進入倒數階段，立委林昶佐發布團結前行護台灣CF，前北市議員童仲彥同時間也與罷免方舉辦記者會，再度提到林昶佐非在地人，4400萬元買房換出生地，以及農委會紓困金罷免前發放質疑救昶。林昶佐除表示這些都是舊的質疑，買房不夠部分是用貸款，也說罷免方先前說他不住選區，現在又爆料他住選區，不是很清楚這波操作概念。
童仲彥日前爆料林昶佐妻子去年2月在北市中正區花4400萬元買房，質疑林昶佐不是在地人，是為了選舉換出生地，遭林反駁，今童再說，林昶佐於臉書、罷免公報提到成功爭取到農委會批發市場紓困專案，紓困專案去年8月31日截止申請，而這筆救命錢，本是紓困應急，卻拖了4個個多月，直到罷免投票前的12月29日才發放，質疑是變相幫林昶佐收買選民。
林昶佐今出席團結前行護台灣CF記者會時，對於買房一事表示，這是舊的質疑，2016年選舉時對手就質疑過，他從小就在中正區臨沂街長大，就讀中正國小，中正區周圍包含大安區、萬華區、中山區，所以他當然會有大安區的朋友，在地朋友及老師都清楚他從小在中正區長大。
另外，林昶佐也提到，他不是很清楚罷免方的操作，前幾天才到選區發黑函，說她不住在選區，現在又爆料說他住在選區，這波爆料概念不是很清楚。
林昶佐說，他這個很簡單，就是賣掉一個舊的房子買新房，跟一般民眾一樣，換一個房子，不夠的部分用貸款，不知道還有什麼可以回應。
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