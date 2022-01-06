選前造勢總統將到台中 顏寛恒：正副元首同台有國安疑慮

中二選區立委補選的選情激烈，傳出總統和副總統將在投票前再度到台中為林靜儀加油，國民黨候選人顏寛恒今天說要提醒，總統和副總統同台是很危險的，有國安疑慮，請大家告訴他們。

中二選區補選立委候選人顏寛恒今天被問到柯媽被網路攻擊抹黑，當天柯媽到沙鹿玉皇殿參拜，他也正好到沙鹿市場掃街拜票，去參拜時巧遇柯媽，網軍大可不必這樣，配合政府和選舉，攻撃操作，大家都知道背後目的是什麼。

顏寛恒表示，柯媽到寺廟參拜，是老人家生活日常，他和柯媽巧遇，二人相談甚歡，柯媽不認識顏寛恒和顏清標，她只是說林靜儀無端指控別人，扣別人帽子，做政治追殺，潑別人髒水，這樣不會被人認可，顏寛恒說柯媽疼子，台北市長柯文哲被林靜儀無端攻擊，柯媽為子講話也合情合理，不要將媽媽疼惜兒子，老人家希望不要政治潑髒水，這是好事，很正向，他說去指責柯媽，一點道理都沒有。

顏寛恒說，當天很驚訝遇到柯媽，他與柯媽討論都是柯市長如何幫台北市民爭建設，幫北市府節省預算，聊天時，柯媽說地方需要做事的民意代表，做事的人不孤單，他被攻擊，柯媽覺得捨不得，像是被欺侮的小孩。

選前，對手將有總統和副總統到場造勢，顏寛恒說，為減少大家困擾，他的掃街車隊盡量簡單，他說總統是全國的總統，不是林靜儀的總統，她可以搭行政專機，別人沒有，他說總統、副總統和行政院長來台中，都有交通管制，對人民有影響，他們一點都不在乎，要選票卻不在乎人民，他說這場選舉本來就不對等。

顏寛恒也提醒，總統和副總統同台是很危險的，有國安疑慮，請大家告訴他們，三人到場交通管制，動員上千人，屆時只有多買便當和茶水，除此之外留下什麼，留下清潔工辛苦善後。