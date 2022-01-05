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罷昶成功機率不高 學者、在地異口同聲

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

「在中央全力護航下，罷昶要成功的機會不高。」針對9日即將罷昶投票，台師大政研所教授曲兆祥認為，如今只看柯文哲選前是否會表態，他認為成功機率僅40%；藍營在地議員郭昭巖分析，疫情剛爆發時，連淺綠選民都討厭林昶佐，但在中央推動振興、林昶佐開始回防下，罷昶情緒已沒有當初強烈。

柯P態度是關鍵

1月9日將進行無黨籍立委林昶佐的罷免投票（下稱「罷昶」），對於此次罷昶是否會成功，曲兆祥分析，這次動員的主要是國民黨，但中正、萬華選區屬於比較傳統的選區，選民隨媒體起舞的機會不高，加上民進黨也打算冷處理，而中間選民的投票率也不高，他認為成功機率約40%。

「關鍵要看柯文哲的態度。」曲兆祥解釋，由於林昶佐在環南市場曾經頂撞台北市長柯文哲，雖然目前柯文哲態度仍不明朗，但若柯文哲在選前有積極表態，會提高支持民眾黨選民的投票率，在罷昶並未升溫為藍綠對決下，他認為柯文哲會是罷昶是否成功的關鍵。

中央協助洗白

郭昭巖也認為柯文哲的態度很關鍵。她坦言，疫情剛在萬華爆發時，無論是中央官員說「萬華是破口」，加上那陣子每天都幾百人確診，很多民眾連最後一面都沒見到就確診過世，讓在地對於林昶佐的反感度非常高，許多民眾向她反應林昶佐並未替萬華人發聲，加上林昶佐也不支持調閱3+11會議紀錄，「連淺綠選民都對他很不滿，」她說。

但隨著疫情逐漸減緩，加上台北市政府、中央紛紛推出振興措施，而中央就趁機幫助林昶佐，將許多政策都宣傳成是Freddy（林昶佐）促成的，連賴清德也來替林昶佐站台，未來蔡總統、行政院長蘇貞昌也要來萬華，中央的強力支援也會讓林昶佐的聲量逐漸回來。

罷昶聲量衰退

「林昶佐最近愈來愈積極出席地方活動。」郭昭巖表示，像是艋舺青山宮的繞境，還有許多大小活動都開始看到林昶佐的身影，他也很積極的掃街，在這些活動下，罷昶的聲量比起疫情爆發之時落差很大，加上這次也沒有要升高到藍綠對決，因此還是尊重在地民意、有待觀察。

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立委補選 顏寬恒 林靜儀

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