柯媽巧遇、林靜儀批評 柯文哲開心：顏寬恒吸收了砲火

台北市長、民眾黨主席柯文哲的媽媽何瑞英今參拜沙鹿玉皇殿，巧遇中二立委補選國民黨候選人顏寬恒時，稱讚顏「做人實在」、「我兒子每天被林靜儀罵」，外界好奇柯媽媽是否代表柯文哲表態及民眾黨挺顏，柯文哲今下午接受聯訪時表示，民眾黨原則上就是中立。

柯文哲下午出席士林區里長座談會，會前聯訪被問到柯媽媽台中參拜巧遇顏寬恒，笑說「我媽媽沒事就去拜拜」，平時母子都會通電話，媽媽在電話中提到近期電視每天都有顏寬恒新聞，他就說這2個月都沒在罵我了，「至少吸收了砲火」；媽媽還問說跟顏寬恒競爭的人是誰，他就回說「是每天在罵我的那個」。

柯文哲說，林靜儀以前在政論節目上常常罵他，媽媽每天看電視，看到（林靜儀）每天罵自己的兒子就很不爽，就是這樣，而會巧遇顏寬恒，「她去拜拜，人家就會給她通風報信」；至於柯媽媽是否代替表態及民眾黨挺顏？柯回說，不會啦，民眾黨既然沒有候選人，原則上就是中立，他個人是沒有什麼。