中二立委補選登場！顏寬恒對決林靜儀 即時開票一次看

隨著去年前立委陳柏惟遭罷免、4大公投案落幕後，台北市中正萬華區（第五選區）的無黨籍立委林昶佐罷免案成為關注焦點，該罷免案於今天（1月9日）的上午8點至下午4點在台北市第5選舉區各投票所進行投票，門檻需超過5萬8756票才能通過，1月14日公布罷免投票結果，《聯合新聞網》下午4點起也會即時開票，全程帶您掌握所有相關消息及詳細數據。

2022-01-09 12:01