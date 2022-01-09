快訊

催打第3劑只為消耗即期疫苗？專家：間隔太短、對象也錯了

指揮中心將宣布今起至24日維持2級警戒 加嚴陪探病措施

中二立委補選登場！顏寬恒對決林靜儀 即時開票一次看

聯合新聞網 / 綜合報導
台中市第二選區立委補選於今（9）日舉行投票，共有5位候選人參戰。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影
台中市第二選區立委補選於今（9）日舉行投票，共有5位候選人參戰。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影

立委陳柏惟遭罷免後，台中市第二選區立委補選於今（9）日舉行投票，國民黨派出顏寬恒，民進黨由林靜儀迎戰，另有台灣股票黨籍張烱春，以及無黨籍林金連、李昇翰參選。投票時間從早上8點到下午4點截止，《聯合新聞網》將同步進行即時開票。


台灣基進黨前立委陳柏惟去年10月23日遭罷免，成為我國史上第一位被罷免成功的立委，中選會隨後宣布1月9日舉行中二選區立委補選。而就在去年12月3日，中選會宣布，台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案成立，罷免案同樣定於1月9日投票，恰巧與台中第二選區立委補選同一天。

中選會說明，依選罷法，此案應於2021年12月23日起至2022年2月1日期間完成罷免投票選務辦理，考量籌辦選務工作所需時間，錯開大學學測、中油及台水考試、1月22日補班日，也另有農曆春節等重要節日，因此將「罷昶案」定於1月9日投票。（延伸閱讀：林昶佐罷免案成立 投票與中二補選同天

▌延伸推薦：

整理包／不只顏寬恒、林靜儀！中二補選候選人一次看 股票黨、素人都參戰

開票結果／陳柏惟罷免案通過！高投票率、票數圖表比較一次看

立委補選 顏寬恒 林靜儀

相關新聞

林昶佐罷免案會過關嗎？即時開票數據看這裡

隨著去年前立委陳柏惟遭罷免、4大公投案落幕後，台北市中正萬華區（第五選區）的無黨籍立委林昶佐罷免案成為關注焦點，該罷免案於今天（1月9日）的上午8點至下午4點在台北市第5選舉區各投票所進行投票，門檻需超過5萬8756票才能通過，1月14日公布罷免投票結果，《聯合新聞網》下午4點起也會即時開票，全程帶您掌握所有相關消息及詳細數據。

影／沒收到通知單 罷昶領銜人周世雄跑錯投票所

罷昶總部領銜人周世雄上午前往萬華18號投開票所投票。周世雄依防疫規定量測體溫、消毒，脫口罩驗明身分，排隊領取選票前，經選...

中二立委補選登場！顏寬恒對決林靜儀 即時開票一次看

立委陳柏惟遭罷免後，台中市第二選區立委補選於今（9）日舉行投票，國民黨派出顏寬恒，民進黨由林靜儀迎戰，另有台灣股票黨籍張烱春，以及無黨籍林金連、李昇翰參選。投票時間從早上8點到下午4點截止，《聯合新聞網》將同步進行即時開票。

烏龍！罷昶總部領銜人準時投票 卻發現「跑錯地點」

台北市第五選區立委林昶佐罷免案今投票，罷昶總部領銜人周世雄原訂早上10時至成都路投票所投票，卻被選務人員提醒「跑錯...

影／立委補選今投票 林靜儀：不會緊張

台中市第二選區立委補選今天投票，林靜儀今上午9時在烏日僑仁國小活動中心投票，巧遇她接生的雙胞胎及其家屬、她服務過的病患為...

影／林靜儀上午完成投票 表示最想看一下媽媽

民進黨台中市第二選區立委補選候選人林靜儀今天上午九點前往烏日區僑仁國小完成投票程序，她在受訪時表示，面對投票並不緊張，就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。