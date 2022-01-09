中二立委補選登場！顏寬恒對決林靜儀 即時開票一次看
立委陳柏惟遭罷免後，台中市第二選區立委補選於今（9）日舉行投票，國民黨派出顏寬恒，民進黨由林靜儀迎戰，另有台灣股票黨籍張烱春，以及無黨籍林金連、李昇翰參選。投票時間從早上8點到下午4點截止，《聯合新聞網》將同步進行即時開票。
台灣基進黨前立委陳柏惟去年10月23日遭罷免，成為我國史上第一位被罷免成功的立委，中選會隨後宣布1月9日舉行中二選區立委補選。而就在去年12月3日，中選會宣布，台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案成立，罷免案同樣定於1月9日投票，恰巧與台中第二選區立委補選同一天。
中選會說明，依選罷法，此案應於2021年12月23日起至2022年2月1日期間完成罷免投票選務辦理，考量籌辦選務工作所需時間，錯開大學學測、中油及台水考試、1月22日補班日，也另有農曆春節等重要節日，因此將「罷昶案」定於1月9日投票。（延伸閱讀：林昶佐罷免案成立 投票與中二補選同天）
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