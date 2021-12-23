林靜儀空戰優勢失靈？臉書粉絲狂漲14.2% 聲量卻輸顏寬恒

四大公投結束後，台中第二選區立委補選緊接而來，藍綠戰火激烈，20日林靜儀競選團隊針對顏寬恒送洗衣精一罐網路售價46元，指控違反選罷法，顏寬恒也即刻回應成本只有16元，喊話「不要再潑髒水」，一來一往讓選情不斷升溫。這場2022前哨戰，外界普遍認為林靜儀擁有網路「空戰」優勢，但近一個月來綠營頻頻主動發起攻勢，林靜儀不僅沒大幅帶動自己的聲勢，網路聲量還持續被顏寬恒蓋過，想要用「空戰」對決顏寬恒的在地「陸戰」，複製2020年陳柏惟勝選模式，從目前網路聲量來看，恐怕還得再拚一下。

林靜儀「空戰」優勢失靈？顏寬恒聲量持續超車

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（2021/11/22~2021/12/21），林靜儀除了11月28日總統蔡英文幫忙站台，開玩笑稱若林靜儀當選「中二選區生育率會大大提高」帶起一波聲量反超車，12月18日四大公投民進黨「四個不同意」大獲全勝，也讓林靜儀帶起一小波優勢，但除此之外，近一個月網路聲量幾乎都被顏寬恒蓋過。

反之綠營頻出奇招發動攻勢，從邀請顏寬恒用英語進行公投辯論、猛攻家族違建招待所，甚至是最近送清潔劑涉賄選等，顏寬恒幾乎第一時間出面澄清，試圖讓爭議無法進一步延燒擴大，12月7日針對公保地違建招待所爭議，更親自開怪手拆除招待所圍牆，抓到替自己發聲的機會，強調是政府劃編公保地卻不徵收，自己才會變成公保地的受害者，創下個人網路聲量高峰，共計2萬3988筆。

針對此議題，綠營似乎也開始轉換議題，從群起追打招待所違建，轉向攻擊顏寬恒「無照」駕駛怪手，但無法有效地使討論持續擴大並延燒下去。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

顏寬恒負面風波連環爆 林靜儀網路好感度小幅領先

進一步看雙方的網路好感度情緒比值，林靜儀聲量雖然較低，但網路好感度情緒比值0.76，小幅領先顏寬恒的0.69。不過，從近一個月的新聞版面來看，顏寬恒可說是面對鋪天蓋地的攻擊，從財產申報、遊藝場、違法招待所、說明會「炒米粉」風波、被爆阿公性侵女看戶，以及最近送洗衣精被指控賄選，幾乎是每週都有新的負面消息遭爆出，儘管如此，網路好感度也僅小幅落後，對於競選期間幾乎無傳出任何爭議的林靜儀來說，網路好感度小幅領先，是否也是某種危機警訊？選戰期間主動發起攻勢，互相創造聲量，但可能也會同時帶來反效果。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

綠營團結氣勢強！顏寬恒網路輿論陷入「孤軍奮戰」

整體來說，民進黨目前在網路上仍然有較大優勢，創造話題能力依舊強勁。透過網路關鍵領袖來看，林靜儀最大發聲頻道除了自己的臉書粉絲專頁，還有一群綠營應援團幫忙發聲，包括宣稱「感應到媽祖要林靜儀出來選」的競選總部主委林佳龍，以及無畏外界諷刺是「女版陳柏惟」，積極站出來相挺的基進黨立委陳柏惟，想必也是希望催出更多當時投下「不同意」罷免票的選民，再次站出來投給林靜儀。

反觀，顏寬恒在網路社群上顯得孤立無援，十大關鍵領袖中不僅沒有藍營人士上榜，還遭到綠營圍攻，甚至大家輪流扮演「打顏寬恒」主攻手，持續被綠營攻榜，從日前的焦糖哥哥陳嘉行，到前陣子被諷刺她才是對手的周玉蔻，近一個月換鄭弘儀接續砲火，登上砲打顏寬恒的最強火力王。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

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參選以來林靜儀臉書粉絲大漲14.2%、顏寬恒僅5.8%

最後透過《FANSDO粉絲行為追蹤器》，觀察兩人從11月起的臉書粉絲專頁按讚數（2021/11/01~2021/12/21），不管是林靜儀還是顏寬恒，粉絲數都在宣布參選後大幅增加，且持續保持正成長的趨勢。從11月初至今，林靜儀的粉絲數增長14.2%，比顏寬恒增加的5.8%高出不少，可見綠營在臉書社群輪流標記、聲援林靜儀的做法，使她在臉書上獲得更多曝光機會，有助於整合黨內派系，營造出綠營大團結的氣勢。

image source:FANSDO粉絲行為追蹤器

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年11月1日至2021年12月21日。