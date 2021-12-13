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銀行一句例行提問讓人超尷尬 陳柏惟無奈：你知道我是誰嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為前立委陳柏惟日前出席中二選區立委補選民進黨參選人林靜儀的烏日後援會活動。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
圖為前立委陳柏惟日前出席中二選區立委補選民進黨參選人林靜儀的烏日後援會活動。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

遭罷免近兩個月的台灣基進黨前立委陳柏惟，目前投入民進黨候選人林靜儀競選團隊，爭取中二選區立委補選。近日他接到銀行來電，一句例行問話，瞬時令陳柏惟感到尷尬，自嘲反問「你知道我是誰嗎？

前立委陳柏惟在臉書發文寫道，日前某銀行來電，先確認身分後，表示「金管會要確認你的基本資料」，結果第一個問題就問道「請問你現在有工作嗎？」

面對令人尷尬的問題，陳柏惟當下回應「小姐不好意思，但我這輩子第一次說這句話，請問你知道我是誰嗎？」，對方似乎突然恍然大悟，「你是？你就是？你是那個？啊啊啊啊啊啊不好意思，你要加油喔」。

貼文一出，笑翻近3萬網友，留言回應「全台灣都知道你沒有工作」、「你要照實回答啊，現在的確待業中」、「這個段子你是不是準備很久？」、「這句本來應該很嗆的話，第一次聽起來好可憐」、「連銀行都要酸你」、「跟她說不要這樣傷口上撒鹽啊」、「本來要詐騙的都不忍心了，還給你加油」、「哈哈哈哈哈哈，明天新聞爆料，前立委施壓銀行，你知道我是誰嗎？」

立委補選 林靜儀 陳柏惟

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