銀行一句例行提問讓人超尷尬 陳柏惟無奈：你知道我是誰嗎？
遭罷免近兩個月的台灣基進黨前立委陳柏惟，目前投入民進黨候選人林靜儀競選團隊，爭取中二選區立委補選。近日他接到銀行來電，一句例行問話，瞬時令陳柏惟感到尷尬，自嘲反問「你知道我是誰嗎？」
前立委陳柏惟在臉書發文寫道，日前某銀行來電，先確認身分後，表示「金管會要確認你的基本資料」，結果第一個問題就問道「請問你現在有工作嗎？」
面對令人尷尬的問題，陳柏惟當下回應「小姐不好意思，但我這輩子第一次說這句話，請問你知道我是誰嗎？」，對方似乎突然恍然大悟，「你是？你就是？你是那個？啊啊啊啊啊啊不好意思，你要加油喔」。
貼文一出，笑翻近3萬網友，留言回應「全台灣都知道你沒有工作」、「你要照實回答啊，現在的確待業中」、「這個段子你是不是準備很久？」、「這句本來應該很嗆的話，第一次聽起來好可憐」、「連銀行都要酸你」、「跟她說不要這樣傷口上撒鹽啊」、「本來要詐騙的都不忍心了，還給你加油」、「哈哈哈哈哈哈，明天新聞爆料，前立委施壓銀行，你知道我是誰嗎？」
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