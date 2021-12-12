政論節目從早罵到晚？ 顏寬恒反擊了

台中市前立委顏寬恒自從參加中二選區補遠後，電視曝光率大增，其中三立電視台政論節目從早到晚都以顏寬恒當主角，包括《新台灣加油》、《台灣最前線》、《鄭知道了》與《辣新聞》等政論節目名嘴，輪番批評顏寬恒及其全家。這些評論多少影響到選情，顏寬恒從默不回應，逐漸開始主動回應，盼正視聽。

台中市第二選區立委補選候選人顏寬恒11日成立沙鹿後援會，鎮瀾宮董事長顏清標為兒子站台時激動表示，「這場選舉非常不公平，電視台整天都在罵我們父子，是全世界民主政治最大笑話！」「我們至少五代人生死都在這裡，絕對不會離開，不是選舉才來，選完看不到人的人！」

不全然有根據

據地方人士表示，這些政論節目中批評的議題，3成有根據，7成穿鑿附會。例如「顏清標欠錢不還」議題，確實真有債權人及債務糾紛，顏家因此對此低調不回應，也沒有反駁；指控顏家在南屯兒童遊戲場公保地上興建招待所，經台中市府都發局前往勘驗確認違建後，顏寬恒第一時間也承認，同時主動上怪手當第一個拆除的人，表示配合政府，在期限之內改善。

另外，不論是「台中港BOT煤炭倉儲案」、「台中港105號碼頭標案」或是「土地租電子遊戲場」，所指控的都是顏家旗下公司、企業涉及特權、搶標等案件，說到顏寬恒本人，則說他是「爸寶」、「躲在家族背後」、「顏清標脫產的人」等，被稱「萬惡不赦」的還是顏家勢力。

批評顏家多於顏寬恒

顏父、鎮瀾宮董事長顏清標是原台中縣地方勢力黑派代表，歷任第十三屆台中縣議員、第十四屆議長、省議員、第五屆到第八屆立委，在台中海線有舉足輕重的分量；顏寬恒是家中長子，曾任第四屆國大代表、第八、九屆立委，為多明尼肯大學企業碩士；妹妹顏莉敏是台中市第二屆議員、第三屆議會副議長，以顏清標為中心的顏家在中部政治勢力不可小覷。

顏清標過去在大甲、沙鹿一帶，曾因扯入砂石、強制、恐嚇等案被視為黑道，地方上更盛傳要跟顏寬恒搶立委，「要穿防彈衣」。對此，顏清標並不認同，他說：「穿防彈衣，是別人扭曲、抹黑。」但顏清標承認自己曾年少輕狂，但從政後個性改很多，且擔任如同義工團長的鎮瀾宮董事長，為宗教服務、口不出惡言等。

顏寬恒回應漸有力

對於對手攻擊議題的回應，顏寬恒原本維持一貫保守之姿，選擇性回應，有時完全不回應，最多以文字說明及自拍影片，透過發言人對外說明。後來由於對手不斷丟出似是而非的議題，顏寬恒也開始直球回應，避免以訛傳訛。

例如最近台中市議員施志昌上政論節目說，「海線的里長1個月事務費只有4萬5000元，窮得要死，紅白包都不夠了，怎麼可能自動自發幫顏寬恒炒米粉及助選？」還說「海線屯區的里長每個人都在等選舉的時候賺一攤。」

顏寬恒對此立即回應怒斥，幫欣賞的候選人助講、造勢、準備點心給支持者吃，竟被說成賺選舉錢，太不厚道，事實如何，恐需要證據說話。

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