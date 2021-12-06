聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／蘇治芬爆料扯顏家 顏寛恒：說故事的指控無從回應
立委蘇治芬今天在立法院經委會中質詢提出，「台中電廠政治上就像盧秀燕的提款機，事實上也是顏家跟議長的提款機」，顏寛恒今天回應說，對治蘇治芬委員的在立法院的質詢，這種沒有爆料者、證據和資料，只憑著她一張嘴，靠著立法委員的言論免責權，更不要說這5、6年來都是民進黨在執政，這種說故事的指控，他無從回應。
立法院經委會今天針對台電預算進行報告，民進黨立委蘇治芬今天在立法院質詢時表示，有人跟她說，「台中電廠政治上就像盧秀燕市長的提款機，事實上也是顏家和議長的提款機，工程是給顏家，只要有接工程固定就是給10%，沒有給的話根本不用接工程。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言