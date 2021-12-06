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影／蘇治芬爆料扯顏家 顏寛恒：說故事的指控無從回應

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
顏寛恒今天回應，立委蘇治芬的說法。圖／顏寛恒服務處提供
顏寛恒今天回應，立委蘇治芬的說法。圖／顏寛恒服務處提供

立委蘇治芬今天在立法院經委會中質詢提出，「台中電廠政治上就像盧秀燕的提款機，事實上也是顏家跟議長的提款機」，顏寛恒今天回應說，對治蘇治芬委員的在立法院的質詢，這種沒有爆料者、證據和資料，只憑著她一張嘴，靠著立法委員的言論免責權，更不要說這5、6年來都是民進黨在執政，這種說故事的指控，他無從回應。

立法院經委會今天針對台電預算進行報告，民進黨立委蘇治芬今天在立法院質詢時表示，有人跟她說，「台中電廠政治上就像盧秀燕市長的提款機，事實上也是顏家和議長的提款機，工程是給顏家，只要有接工程固定就是給10%，沒有給的話根本不用接工程。」

立委補選 顏寬恒 林靜儀

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