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立委質詢檢方 林靜儀：查辦賄選中不恰當

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌今天把他的第3個小孩帶來參加活動，以表示對林靜儀的感謝。記者黃寅／攝影
立法院副院長蔡其昌今天把他的第3個小孩帶來參加活動，以表示對林靜儀的感謝。記者黃寅／攝影

台中市立委第二選區立委補選候選人林靜儀，上午在烏日舉辦競選總部成立暨競選歌曲「自由的花」發表記者 會，包括競總主委林佳龍、後援會總會長蔡其昌、總幹事陳柏惟，和李天生、陳世凱、張家銨等多位市議員出席，大家期盼中二選區能綻放自由的花。

對於台中地檢署因為查賄而被立法院質詢，林靜儀也指出，這有違憲的狀況，立委雖可基於職權質詢，是合理合法的事情，但這是在檢調正對地方選舉進行偵辦的過程中，這樣子做是不合適的。

林靜儀也指出，這次的選舉不是爭奪權力，而是把權力還至人民手上，所以她要帶來的是把「自由的花」在地方開出來，它帶來的幸福才是地方的幸福。

林佳龍也指出，台灣的政治經歷3次政黨輪替，但是還是有很多過去威權、黑金政治的殘留，這次是台灣選舉分期付款式的「最後一筆尾款」。什麼叫家族政治、派系政治、黑金政治，這其中最重要的是權與錢的交易，有權的人就可以用各種手段增加財富，這不是我們認為應該有的政治；因此絕不只是中二選區的人的事，也不只是陳柏惟或林靜宜的事，沒有人是局外人。

立法院副院長蔡其昌今天把他的第3個小孩帶來參加活動，以表示對林靜儀的感謝。他說，林靜儀在台中行醫超過 20 年、接生超過 7000 個孩子，包括他自己的小孩也是林靜儀接生的，太太在懷第3個孩子的時候，受到林靜儀的幫忙才順利生產，因此今天也特別帶著女兒來出席記者會。

蔡其昌說，中二選區是特別的地方，鄉親在自由、民主、法治的社會，卻存在許多不能言說的恐懼，從接生新生命到接生新政治，林靜儀有醫療專業、理性論述政策的能力，一定可以看顧好中二選區鄉親的健康和未來。

台中市立委第二選區立委補選候選人林靜儀，上午在烏日舉辦競選總部成立暨競選歌曲「自由的花」發表記者會，立法院副院長蔡其昌今天把他的第3個小孩帶來參加活動，以表示對林靜儀的感謝。記者黃寅／攝影
台中市立委第二選區立委補選候選人林靜儀，上午在烏日舉辦競選總部成立暨競選歌曲「自由的花」發表記者會，立法院副院長蔡其昌今天把他的第3個小孩帶來參加活動，以表示對林靜儀的感謝。記者黃寅／攝影
立法院副院長蔡其昌今天把他的第3個小孩帶來參加活動，以表示對林靜儀的感謝，林靜儀學生時的模樣也曝光。記者黃寅／攝影
立法院副院長蔡其昌今天把他的第3個小孩帶來參加活動，以表示對林靜儀的感謝，林靜儀學生時的模樣也曝光。記者黃寅／攝影

立委補選 顏寬恒 林靜儀

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