談炒米粉「扯林佳龍海陸餐賄選」挨告 王鴻薇：要告來告

台北市議員王鴻薇日前在社群平台發文稱林佳龍2018年選舉時曾請吃「海陸大餐賄選飯」，但該場活動為募款餐會，林昨發文將擬請律師提告。對此，王鴻薇今受訪時說「要對我提告就來告吧」，還說法務部早解釋炒米粉並非賄選，反問現在要求檢警調查顏寬恒，「是否意圖使人不當選？」。

王鴻薇表示，林佳龍身份是林靜儀的競選主委，大動作指控顏寬恒請選民吃炒米粉，要求檢調調查有無賄選，在選舉這樣的敏感時期，難道不是要意圖使人不當選嗎？是要指導檢調辦案嗎？

王鴻薇認為，所有參選者都該被雙重檢驗，林佳龍2018年在選台中市長時，就曾在梨山地區請人吃海陸大餐，雖然司法最後判定「沒有賄選」，那如果海陸大餐不是賄選，那為何林要檢調對炒米粉進行主動調查，還到里長那邊去抓人，是否太雙重標準。

王鴻薇也敬告林佳龍，在補選之時請檢調辦案，這樣是否涉嫌違反選罷法意圖使人不當選，且法務部過去曾解釋炒米粉與賄選無關，林卻執意在選舉前做操作，如今的提告之舉只是讓大家比看看有多雙標。

不過有網友留言打臉，說王鴻薇所指的海陸大餐賄選飯是募款餐會，還說台中市長盧秀燕已為此事和林佳龍道歉了。王鴻薇說，林並非參選人，最重要的是社會應該有一致標準，當林說海陸大餐不是賄選，痛批該說法有損名譽，那顏寬恒「炒米粉」還要檢調去查，到底有沒有搞清楚法務部的解釋。

台中中二區立委補選參選人林靜儀的主委林佳龍，指控對手顏寬恒讓鄉親吃「炒米粉」涉及賄選，要求檢警調查。王鴻薇則在社群平台發文指出，林佳龍選舉時在梨山免費招待300人，一桌10人，每人各一份有生魚片的海陸大餐，稱是「賄選飯」；林佳龍昨也發文表示擬請律師蒐證提告。

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