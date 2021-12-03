快訊

NBA／灰熊狂勝雷霆73分 創聯盟30年來最大勝分紀錄

司法素人看屍體照噩夢嘔吐提國賠 檢被迫變身「修圖達人」

談炒米粉「扯林佳龍海陸餐賄選」挨告 王鴻薇：要告來告

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
議員王鴻薇表示，所有參選者都該被雙重檢驗，林佳龍若認為海陸大餐不是賄選，那為何要檢調對顏寬恒的炒米粉進行調查，還到里長那邊去抓人，是否太雙重標準。記者鍾維軒／攝影
議員王鴻薇表示，所有參選者都該被雙重檢驗，林佳龍若認為海陸大餐不是賄選，那為何要檢調對顏寬恒的炒米粉進行調查，還到里長那邊去抓人，是否太雙重標準。記者鍾維軒／攝影

台北市議員王鴻薇日前在社群平台發文稱林佳龍2018年選舉時曾請吃「海陸大餐賄選飯」，但該場活動為募款餐會，林昨發文將擬請律師提告。對此，王鴻薇今受訪時說「要對我提告就來告吧」，還說法務部早解釋炒米粉並非賄選，反問現在要求檢警調查顏寬恒，「是否意圖使人不當選？」。

王鴻薇表示，林佳龍身份是林靜儀的競選主委，大動作指控顏寬恒請選民吃炒米粉，要求檢調調查有無賄選，在選舉這樣的敏感時期，難道不是要意圖使人不當選嗎？是要指導檢調辦案嗎？

王鴻薇認為，所有參選者都該被雙重檢驗，林佳龍2018年在選台中市長時，就曾在梨山地區請人吃海陸大餐，雖然司法最後判定「沒有賄選」，那如果海陸大餐不是賄選，那為何林要檢調對炒米粉進行主動調查，還到里長那邊去抓人，是否太雙重標準。

王鴻薇也敬告林佳龍，在補選之時請檢調辦案，這樣是否涉嫌違反選罷法意圖使人不當選，且法務部過去曾解釋炒米粉與賄選無關，林卻執意在選舉前做操作，如今的提告之舉只是讓大家比看看有多雙標。

不過有網友留言打臉，說王鴻薇所指的海陸大餐賄選飯是募款餐會，還說台中市長盧秀燕已為此事和林佳龍道歉了。王鴻薇說，林並非參選人，最重要的是社會應該有一致標準，當林說海陸大餐不是賄選，痛批該說法有損名譽，那顏寬恒「炒米粉」還要檢調去查，到底有沒有搞清楚法務部的解釋。

台中中二區立委補選參選人林靜儀的主委林佳龍，指控對手顏寬恒讓鄉親吃「炒米粉」涉及賄選，要求檢警調查。王鴻薇則在社群平台發文指出，林佳龍選舉時在梨山免費招待300人，一桌10人，每人各一份有生魚片的海陸大餐，稱是「賄選飯」；林佳龍昨也發文表示擬請律師蒐證提告。

立委補選 顏寬恒 林靜儀

延伸閱讀

影／立委補選「炒米粉」攻防！顏寬恒：綠能，我不能？

被批說明會伙食辦得好 顏：林佳龍才是「炒米粉」始祖

【重磅快評】在意顏寬恒滷肉 怎不看陳其邁雙主菜便當

顏寬恒說明會吃得好 林佳龍要檢警調注意「炒米粉」背後

相關新聞

顏寬恒「米粉會」涉賄？國民黨：民進黨豪華大餐不查？

台中市立委第二選區補選激戰，因民進黨陣營質疑國民黨立委候選人顏寬恒出席的地方鄉親說明餐會提供炒米粉有賄選嫌疑，台中地檢署...

談炒米粉「扯林佳龍海陸餐賄選」挨告 王鴻薇：要告來告

台北市議員王鴻薇日前在社群平台發文稱林佳龍2018年選舉時曾請吃「海陸大餐賄選飯」，但該場活動為募款餐會，林昨發文將擬請...

檢調查選舉「炒米粉」！顏：欺人太甚 林：正確的事

選舉常見的「炒米粉」成台中市第二選區立委補選攻防戰。國民黨參選人顏寬恒今天對於檢調傳訊支持者釐清地方餐會是否違反選罷法一...

影／顏家豪華招待所涉違建何時拆？顏寬恒：按法律規範

台中市第二選區立委補選國民黨參選人顏寬恒遭爆南屯區楓樹段公保地興建招待所涉違建，台中市府認定部分違建要求限期拆除。至於何...

影／立委補選「炒米粉」攻防！顏寬恒：綠能，我不能？

選舉常見的「炒米粉」成台中市第二選區立委補選攻防戰。國民黨參選人顏寬恒今天一早對於台中地檢署昨天傳訊4名里長、22名里民...

台中立委補選 「炒米粉」爆賄選攻防戰

選舉常見的「炒米粉」成為台中立委補選攻防戰。國民黨顏寬恒近日出席地方餐會，對手、民進黨林靜儀籲檢調釐清。台中地檢署檢察官...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。