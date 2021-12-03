檢調查選舉「炒米粉」！顏：欺人太甚 林：正確的事

選舉常見的「炒米粉」成台中市第二選區立委補選攻防戰。國民黨參選人顏寬恒今天對於檢調傳訊支持者釐清地方餐會是否違反選罷法一事，他認為，檢調大動作欺人太甚、押人取供，造成寒蟬效應。對手民進黨參選人林靜儀今天認為，中二選區地方宴請、特殊組織動員傳的沸沸揚揚，甚至有照片、畫面流出，檢調主動偵辦是正確的事，檢調查清楚也是好的。

至於顏寬恒遭爆南屯區楓樹段公保地興建招待所涉違建，台中市府認定部分違建限期拆除。至於何時拆除？顏寬恒今天受訪時說，必須拆除的部份由相關機關做最後確認，選定時間按照法律規範拆除。林靜儀質疑，公保地可以允許臨時建築，蓋的方式、使用不像臨時建築，可使用到什麼時候？台中市政府應拿出態度。

顏寬恒今天上午8時20分參與大肚國小「自我領導･光采榮耀大肚領導日」活動前受訪時說，檢調大陣仗偵辦使支持者心生畏懼、恐懼，「這樣的行為，人民能夠接受嗎？」尤其檢調是在林靜儀競選總部主委、交通部前部長林佳龍臉書貼文後著手偵辦，是否為「政治偵辦」？啟人疑竇。他對於支持者感到心疼，從事法務部規範合法行為，炒米粉是地方小吃，請問綠營大肆舉辦活動是否也有贈送炒米粉等地方小吃？只有執政黨可以炒米粉，「綠能、我不能？」

林靜儀今天上午11時在烏日競選總部舉辦中山醫大校友總會後援會成立大會。她在大會前受訪時回應，從中二選區台灣基進前立委陳柏惟遭罷免後，地方宴請、特殊組織動員傳的沸沸揚揚，地方有這麼多傳言、資訊，甚至有照片、畫面流出，檢調主動偵辦，讓地方民眾知道真相，是正確的事，有就是有、沒有就是沒有，資源從哪裡來？是如何動員？檢調查清楚也是好的。 林靜儀今天上午11時在烏日競選總部舉辦中山醫大校友總會後援會成立大會。記者黃仲裕／攝影 顏寬恒（中）今天上午8時20分參與大肚國小「自我領導･光采榮耀大肚領導日」活動。記者黃仲裕／攝影 顏寬恒今天上午8時20分參與大肚國小「自我領導･光采榮耀大肚領導日」活動。記者黃仲裕／攝影 顏寬恒（右）今天上午8時20分參與大肚國小「自我領導･光采榮耀大肚領導日」活動。記者趙容萱／攝影 台中市第二選區立委補選民進黨參選人林靜儀今天對於檢調傳訊對手顏寬恒的支持者釐清地方餐會是否違反選罷法一事認為，中二選區地方宴請、特殊組織動員傳的沸沸揚揚，甚至有照片、畫面流出，檢調主動偵辦是正確的事，檢調查清楚也是好的。記者趙容萱／攝影

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