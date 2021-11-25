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黃暐瀚爆台中補選綠若勝選 2022林佳龍可能參選這2都市長？

聯合新聞網 / 綜合報導
交通部前部長林佳龍大力輔選林靜儀，未來動向受關注。本報系資料照
交通部前部長林佳龍大力輔選林靜儀，未來動向受關注。本報系資料照

2022百里侯選戰不遠了，藍綠都在布局，其中六都尤為重要。資深媒體人黃暐瀚日前上「宅神」朱學恒臉書直播節目，大聊交通部前部長林佳龍動態。朱問黃，「正國會少主」林佳龍從太魯閣號事件下台後，近日為何又重出江湖，大動作擔任林靜儀的競總主委？黃暐瀚透露，如果林靜儀拿下補選，林佳龍有戰功，可能去當行政院副院長，也可能會再戰台中，甚至是選台北市長也不無可能。

黃暐瀚指出，中二補選勝敗攸關後續安排，罷免案前，台中2022年呼聲最高的市長參選人是立法院副院長蔡其昌。但陳柏惟被罷免後，民進黨派出林靜儀參選，正常來講，民進黨台中公職最大咖蔡其昌必然是林靜儀競選主委，但「正國會少主」林佳龍卻第一時間跳出來卡位主任委員，而總幹事是陳柏惟。

黃暐瀚表示，蔡其昌之所以動作慢一步，恐怕在思索兩件事：第一，蔡對於林靜儀要選贏這件事有疑慮，第二，蔡對於明年要不要選市長，他自己可能也在懷疑。但林佳龍一個箭步就灌籃位置，蔡其昌發現不對了，才表示要當後援會總會長。

朱學恒指出，他最近發現林佳龍人設大改變，突然站上第一線變得很嗆很兇狠，他砲打顏家火力十足。黃暐瀚解釋，林本來是台中市長，輸了去當交通部長，因為交通重大疏失下台，蔡英文總統有學到阿扁的恐怖平衡，所以把林佳龍正國會放在交通部平衡派系，但後來出狀況，林佳龍為了49條人命下台。

黃暐瀚直言，在民進黨全黨力挺下，陳柏惟仍被罷免，是民進黨意料之外的事。那麼問題來了，林佳龍原先是推正國會嫡系、現任議員張家銨出來選，但後來讓給林靜儀，林家龍轉而抬轎，那林靜儀如果贏，會是什麼樣的後果？朱學恒表示，是代表「廉頗老矣，尚能飯否？還能打的意思？」

黃暐瀚說，台中市原本民進黨就握有五席立委，另外一席台灣基進黨、兩席國民黨；如果林靜儀勝出，民進黨就拿到六席，也可以讓陳柏惟去選原本黃國書空出那席，如果民進黨順利拿下六席立委，林佳龍再回鍋跟盧秀燕拚市長，也會勝算大增。

黃暐瀚也分析，林佳龍打贏立委補選這一役後，他可以選台中市長，或者去接行政院副院長，但這樣會有一個問題，很少會有行政院副院長跟立法院院長是同一個派系(正國會)，但這不是沒有解方，現任立院院長游錫堃可以有其他安排。黃暐瀚說，但如果林在台中為蔡總統爭取到這一勝，說不定也可以因為戰功被徵召選台北市長，當然重點是要先打贏這場補選。

網友驚嘆，「完全都沒聽到或看到選贏了對人民有什麼長遠規劃和計畫，都考慮各自資源權力分配。憑什麼推誰出來我們就要投啊！」、「民進黨選舉布局就是這麼強，國民黨總是輸三步 慢三拍，慘。」、「在民進黨，選輸才是人生勝利組，全都當了大官」、「原來我們都誤會高嘉瑜了 一招臥薪嘗膽 真心感到敬佩」。

立委補選 顏寬恒 林靜儀

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