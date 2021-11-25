周玉蔻才是顏寬恒對手？聲量狂追林靜儀 還數度超車

台中第二選區立委補選由國民黨顏寬恒對決民進黨林靜儀，不只雙方戰況激烈，就連媒體人周玉蔻也加入戰局，針對顏家過去的爭議狂追猛打，使戰場從原先兩個候選人之間，轉為顏寬恒、周玉蔻頻繁的隔空交戰。對此，顏寬恒感嘆「像是在跟周玉蔻選」，林靜儀則回應「那是他的錯覺」，但透過網路聲量來看，周玉蔻靠猛烈的炮火不僅成為顏寬恒最大網路關鍵領袖，網路聲量也一度超越林靜儀，確實讓外界頗有「這次對手是周玉蔻」的感覺，補選焦點也因此失焦。

林靜儀聲量遭自己人排擠 顏寬恒聲量逆轉佔優勢

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（2021/10/25~2021/11/23），林靜儀敢說敢言、作風鮮明，贏得網路上一票死忠支持者，因此擁有出眾的「空戰」實力，率先宣布投入補選更替她帶來前期聲量上的優勢。不過顏寬恒宣布投入補選時，不只國民黨主席朱立倫，台中市長盧秀燕也現身相挺，衝出一波藍營大團結的氣勢，成功逆轉過去網路聲量的頹勢，連日聲量持續超車林靜儀，意外成為以「空戰」見長的林靜儀的一大隱憂。

實際上周玉蔻近日砲火不斷，持續針對顏家爭議猛攻，也蓋過部分選民對林靜儀的關注。近期網路聲量不僅快速上漲，與林靜儀不相上下，還在18、19日更數度反超，對於綠營希望以「空戰」一搏顏寬恒在地「陸戰」的策略來說，恐怕不樂見焦點被模糊、林靜儀遭邊緣化的情況持續出現。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

猛烈砲火不間斷 周玉蔻躍上顏寬恒網路討論最大關鍵領袖

進一步透過網路關鍵領袖來看，雙方臉書都是自己的最大發聲平台，對於後續各種議題主動出擊或回應皆有一定實力。周玉蔻近日積極砲打顏寬恒，力道遠大於聲援林靜儀，一舉成為顏寬恒自己以外的最大意見領袖，此外，焦糖哥哥陳嘉行、陳柏惟等人也上榜，目前顏寬恒呈現被綠營輪流圍攻的困境，不過他也因此獲得不少替自己發聲的機會，成為網路聲量持續領先的關鍵原因。反觀林靜儀關鍵領袖多為自己人，版面又幾乎被周玉蔻、陳柏惟搶去，使得過去善於開戰場、勇於替自己辯護的優勢沒地方發揮，未來周玉蔻若持續砲打顏寬恒，雖然多少能對他造成影響，但恐怕也會使林靜儀持續被邊緣化，更使補選焦點從候選人身上失焦。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年10月25日至2021年11月23日。

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