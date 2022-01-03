不只顏寬恒、林靜儀！中二補選候選人一次看 股票黨、素人都參戰

立委陳柏惟遭罷免後，中選會隨即展開台中市第2選區立委補選工作，自2021年11月15日起進行候選登記，截至19日共有5人登記，分別為最早於15日登記的民進黨籍林靜儀、16日登記的無黨籍李昇翰、18日登記的國民黨籍顏寬恒、台灣股票黨籍張烱春，及最後登記的無黨籍林金連。《聯合新聞網》也整理了相關背景資訊，帶讀者快速了解五位候選人。

中選會已於2021年12月8日辦理候選人號次抽籤，12月29日公告候選人名單，12月30日舉辦中二立委補選政見會，並於2022年1月9日舉行投票。

台灣股票黨台中市第2選區立委補選參選人張烱春。記者黃仲裕／攝影

曾任台中市北屯區仁和里長，過去有多次參選民意代表經驗。值得注意的是，張烱春多次以不同黨籍出選，分別於2014年受「台灣團結聯盟」提名，參選第二屆台中市議員、2020年受「喜樂島聯盟」提名，參選第十屆台中市三選區立委。

本次代表台灣股票黨出選中二選區補選，張烱春指出將替投資人爭取，包括開設合法賭場、建立股票年金等制度。

黎明幼兒園長、無黨籍台中市第2選區立委補選參選人林金連。記者黃仲裕／攝影

林金連與父親林興隆共同創辦黎明幼兒園，前身是祖父林泉創立的「靜修書房」，為日據時代的私塾。林金連擔任幼稚園園長，直到全台面積最大的都市計畫案上路，位在「黎明重劃區」的幼兒園也面臨強制拆除的命運，林金連因而投入長達逾十年的土地捍衛運動。

而後該重劃區爆發弊案，林金連為了抗爭，不僅曾於蔡英文總統官邸樓下靜坐、逆向衝撞林佳龍座車，更於抗爭中多次失蹤。此次參與中二補選抱持「我不入地獄，誰入地獄」的理念，指選舉不能淪為政黨操弄，因而以無黨籍身分參選。

無黨籍台中市第2選區立委補選參選人李昇翰。記者黃仲裕／攝影

畢業於高雄海洋科技大學（現為高雄科技大學），就學期間曾任學生會長，近期則任社區管委會主委，是本次中二選區立委補選候選人中最年輕、從政經歷也相對少的候選人，就連在地論壇PTT「台中板」也有鄉親好奇「李昇翰是誰啊？」。

然而他在中二補選政見會上首度提出政見，疾呼振興當地觀光、交通建設，包括規劃國際知名的「寶可夢園區」帶動觀光產業，稱可研究「皮卡丘到底怎麼發電」，引起網友們熱烈討論；另外也強調素人參選、兩性平權等，打出「你好、我好、大家共好，素•共好」口號。

民進黨台中市第2選區立委補選參選人林靜儀。記者黃仲裕／攝影

選前從原戶籍台中市南區遷至二選區所屬烏日區，為此次中二補選唯一女性候選人，同時也是唯一擔任過全國不分區立委的候選人，誓言鬆動地方政治。平時政治發言犀利，無論於立委任內或疫情期間皆有過不少驚人言論。

疫情期間由於身為婦產科醫師，對北市疫苗政策發表過不少言論，引起許多關注。近期任預防接種受害救濟審議小組（VICP）委員，然開會9次只出席1次，遭封為「請假王」，事後澄清是為避嫌、避免影響決策，目前已辭退委員一職。

國民黨台中市第2選區立委補選參選人顏寬恒。記者黃仲裕／攝影

因父親顏清標遭褫奪公權被撤職，於2013年首次投入立委缺額補選，連任第八、九屆台中市第2選區立委，並於第十屆區域立委選舉中敗給陳柏惟。本次參與中二補選延攬韓國瑜前市府副發言人白喬茵、媒體人張禹宣背水一戰，強調支持燃氣機組建設、拆除等量燃煤機組，並持續為地方爭取交通建設，推出生育津貼、兼顧幼保人員權益等。

唯宣布投入中二補選後，和政治名人周玉蔻、對手林靜儀有不少政治火花，其學歷、房產、配偶及父親顏清標債務等爭議不斷，是否涉入為家族關係企業取得台中港105號碼頭經營案（又稱，台中港BOT煤炭倉儲案）再度成為立院焦點，另建於公保地上的顏家招待所拆除工作，也備受外界關注。