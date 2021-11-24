顏寬恒質疑租不到看板說 林靜儀：沒必要操作

台中立委補選選戰激烈，民進黨籍參選人林靜儀稱在選區租不到看板。對此，國民黨籍參選人顏寬恒認為是否無中生有，各自評斷；林靜儀則表示，沒必要操作。

台中第2選區立委補選明年1月9日舉辦。林靜儀今天中午到台中市議會拜會民進黨團尋求支持，她接受媒體聯訪時，被問到關於在沙鹿地區租不到看板，顏寬恒今天上午受訪時指出「是否無中生有，大家各自評斷」的說法，林靜儀表示，是真實發生的事。

林靜儀指出，對手當然不會遇到，因為大家都怕他們，地方傳出很多宮廟飯局都有顏家父子。她都是公開拜會民眾，對手有很多不公開行程，跟特定組織特定資源表面聯誼，但選民要體認，「投票給予權力，到國會是為你做事，而非吃一頓飯，利益交換」，希望透過她的參選，慢慢翻轉中2選區的地方文化。

有媒體人不斷和顏寬恒隔空交戰，是否擔心選戰被邊緣化，林靜儀表示，在地方和議員一起努力，黨公職一起討論，不是炒聲量就可解決問題，在地方拜會選民，讓民眾知道她想在這裡努力。

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