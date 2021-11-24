快訊

彭博公佈新冠防疫韌性排行榜 一年來台灣從第2跌到31名

直播／第三場公投說明會登場 「重啟核四」黃士修舌戰蔡中岳

顏寬恒質疑租不到看板說 林靜儀：沒必要操作

中央社 / 台中24日電

台中立委補選選戰激烈，民進黨籍參選人林靜儀稱在選區租不到看板。對此，國民黨籍參選人顏寬恒認為是否無中生有，各自評斷；林靜儀則表示，沒必要操作。

台中第2選區立委補選明年1月9日舉辦。林靜儀今天中午到台中市議會拜會民進黨團尋求支持，她接受媒體聯訪時，被問到關於在沙鹿地區租不到看板，顏寬恒今天上午受訪時指出「是否無中生有，大家各自評斷」的說法，林靜儀表示，是真實發生的事。

林靜儀指出，對手當然不會遇到，因為大家都怕他們，地方傳出很多宮廟飯局都有顏家父子。她都是公開拜會民眾，對手有很多不公開行程，跟特定組織特定資源表面聯誼，但選民要體認，「投票給予權力，到國會是為你做事，而非吃一頓飯，利益交換」，希望透過她的參選，慢慢翻轉中2選區的地方文化。

有媒體人不斷和顏寬恒隔空交戰，是否擔心選戰被邊緣化，林靜儀表示，在地方和議員一起努力，黨公職一起討論，不是炒聲量就可解決問題，在地方拜會選民，讓民眾知道她想在這裡努力。

立委補選 顏寬恒 林靜儀

延伸閱讀

中二5參選人公布財產 林靜儀：唯一選區外界特關注

顏寬恆爆插手台中港105號碼頭經營？ 交部長：招標合法

台中港碼頭爭議 顏寬恒：國民兩黨立委共同提案

影／陳吉仲談萊豬瘦肉精 顏寛恒：不專業還踐踏人命

相關新聞

顏陣營控碼頭案遭挾怨報復 蔡其昌辦公室：不道歉就吿

顏寛恒最近被媒體和外界猛攻質詢台中港105號碼頭案，被控謀取家族暴利，顏寛恒陣營發言人張禹宣今天在臉書說，實情是成豐倉儲...

中二5參選人公布財產 林靜儀：唯一選區外界特關注

台中市選委會今公布立委第二選區補選5名參選人財產申報， 參選人資產與債務全都露。國民黨顏寬恒的財務備受矚目，有62筆土地...

顏寬恒爆插手台中港105號碼頭經營？ 交部長：招標合法

台中第二選區立委補選戰火激烈，如今又爆出國民黨立委候選人顏寬恒時任立委任內，五度透過質詢關切台中港105號碼頭經營案，最...

顏家爆台中港105號碼頭經營權爭議 時力要林佳龍踹共

台中第二選區立委補選戰況激烈，國民黨籍參選人顏寬恒近日被爆出利用職權助家族企業拿下台中港105號碼頭經營權，引發爭議。時...

影／碼頭標案 顏寛恒反問：林佳龍和民進黨包庇我嗎？

針對最近媒體人和外界質疑指控，顏寛恒當立委時利用職權助家族企業奪取台中港105號碼頭經營案，顏寛恒今天反擊說，當時民進黨...

顏寬恒、林靜儀祈安法會 治安交鋒

台中立委補選參選人顏寬恒、林靜儀昨現身地方祈安法會，飽受爆料攻擊的顏寬恒批評蔡總統不關心重大治安事件，卻透過網路黨同伐異...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。