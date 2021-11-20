顏寬恒覽韓家軍白喬茵、媒體人張禹宣出任發言人　聲量有跡可循

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文／葛緯詩

台中市第二選區立委補選參選人顏寬恒，今（18日）正式前往台中市選委會登記參選，同時公布競選主視覺，以及發言人團隊，由前高雄市長韓國瑜市府副發言人白喬茵、媒體人張禹宣擔任。實際上早在這次正式公布發言人名單前，就有傳言由白喬茵、張禹宣擔任，而透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，也可以發現兩人早已開始「熱身」，聲量先行的現象。

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顏寬恒近期頻遭媒體人周玉蔻爆料，面對遭指控顏家欠債還住豪宅，顏寬恒澄清自己一直住在沙鹿，對於周玉蔻一連串的爆料，還無奈說「覺得這次對手好像是周玉蔻」。這次延攬兩位媒體人背景當發言人，相信也是希望借助他們的媒體經驗，使媒體溝通管道更順暢自然，能夠在選舉期間即時回應質疑與不實指控。

白喬茵過去為三立新聞政治記者兼主播，結婚後離開主播台移居高雄、屏東，後來因為加入韓國瑜團隊再次成為焦點，這次被延攬至顏寬恒團隊，除了擁有媒體經驗也有地緣關係，白喬茵是海線的女兒，顏寬恒表示她「將共同為臺中打拼、為公道發聲」。

正式公布前早有傳聞 張禹宣、白喬茵聲量先行

實際上不管是白喬茵還是張禹宣，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，兩人早在正式公布加入顏寬恒團隊前，網路上就有一些跡象。張禹宣近期在粉專「元禹宙」頻頻針砭政治時事，也開設自己的YouTube頻道；白喬茵日前上朱學恒的直播節目，被問到身為大甲人對顏家的看法，也替顏寬恒抱不平，認為選舉不該拿宗教、廟宇背後的利益炒作。消息正式宣布前，聲量先行，可見兩人應該都早已做好萬全準備，接下發言人的重擔。

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