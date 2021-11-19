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台中市第2選區立委補選 5人完成登記

中央社 / 台中19日電

台中市第2選區立委補選登記作業今天截止，台中市選舉委員會統計指出，共有民進黨推薦的林靜儀、國民黨推薦的顏寬恒等5人完成登記。

台中市第2選區立委在前台灣基進立委陳柏惟罷免案通過後，將於明年1月9日辦理補選，今年11月15日到19日受理參選人登記。

根據台中市選委會統計顯示，其中林靜儀搶得頭香，於15日一早完成登記，而顏寬恒則是18日前去登記。期間還有無黨籍李昇翰、台灣股票黨推薦的張烱春完成登記。而台中市黎明幼兒園長林金連也趕在今天登記，累計共有5人完成登記。

立委補選 顏寬恒 林靜儀

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