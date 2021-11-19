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遷戶籍至台中二選區？蔡炳坤：民眾黨不會派人參選

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市副市長蔡炳坤上午參加2021台北燈節主燈亮相活動後受訪。記者楊正海／攝影
台北市副市長蔡炳坤上午參加2021台北燈節主燈亮相活動後受訪。記者楊正海／攝影

台中市第二選區立委補選登記今截止，傳出台北市副市長蔡炳坤戶籍遷至中二選區，但蔡炳坤上午參加2021台北燈節主燈活動後受訪表示，經黨內討論，這次補選，民眾黨不會派人選，但不會缺席，將密切觀察各個候選人政見。

蔡炳坤表示，因為這次補選時間非常短，原則上不會派人，但對於任何一場選舉，作為一個政黨，不派人也不會缺席，會密切觀察各候選人政見，畢竟是地方重大事件，地方人關心地方事。

蔡炳坤說，會透過相關黨職、在地人員了解情況，作為支持者投票參考，關心地方不會缺席。媒體追問，是否已遷戶籍至中二選區，蔡炳坤僅笑說，「我的戶籍一直在台中」。

立委補選 顏寬恒 林靜儀 蔡炳坤 民眾黨

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