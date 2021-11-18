影／顏寛恒：民進黨全黨攻擊又抹黑 怕吃不飽照三餐打

台中市二選區立委補選參選人顏寛恒今天開記者會表示，半年前，蔡英文總統到鎮瀾宮參拜時，和他父親顏清標噓寒問暖，有說有笑，特別問他父親有沒有瘦一點？飲食習慣有無調整，非常親切，但選舉一到，全黨全力攻擊，怕他們吃不飽，照三餐打，怕他們肉太白，一直潑黑漆、潑糞，今天找二名媒體人當發言人，看是否有無機會，黑漆洗白點，不要這麼黑。

記者會中有記者提問，媒體報導顏清標在龍井的一筆土地，藉由法拍方式，最後由顏寛恒標下，像是假法拍，真逃贈與稅。顏寛恒發言人白喬茵表示，中華民國台灣法規和稅務機制非常健全，有任何不法事情，歡迎國家機器動起來查，顏家也會配合到底，但不要每次到選舉，都用紛紛擾擾，試圖影響選舉主軸，現在要看的是誰為鄉親爭取建設。

另名發言人張禹宣表示，外傳顏家的法拍和逃贈與稅問題，這些都經過法院和相關公開與合法程序通過，如果被質疑有問題，法院是否也要一併被控告，而且顏寛恒擔任7年立委期間，每年都要財產申報，如果有問題，早就被揭露，有疑義歡迎檢舉提告。

有記者提問，地方人士在政論節目說，顏寛恒在龍井有3000坪豪宅，種植的樹木價值上億元，顏寛恒表示，他住在沙鹿三鹿里，不是龍井，土地是128坪，102年取得使用執照，土地所有權人是他和妻子，很清楚，不是外傳3000坪，不是抹黑爆料說的這樣。

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