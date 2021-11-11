留美學歷遭質疑 顏寬恒：依學術規範研讀取得

國民黨台中第2選區立委補選參選人顏寬恒的留美學歷遭網友質疑，顏寬恒今天表示，都依學校學術規範研讀取得學位，若有證據歡迎檢舉，不要無端指控跟污衊。

台中市第2選區在前台灣基進立委陳柏惟罷免案通過後，明年1月9日舉行補選，民進黨徵召前立委林靜儀參加補選。國民黨宣布徵召顏寬恒出征中2選區立委補選。

顏寬恒今天和台中市副議長顏莉敏一起會勘沙鹿區台灣大道六段與正英路的路口改善。顏寬恒接受媒體聯訪，有關他「美國加州舊金山多明尼肯大學在職企管碩士」學歷遭網友質疑。他表示，都依學校學術規範研讀取得學位，若外界有證據歡迎檢舉提告，若沒有請不要無端指控污衊。

他也分享落選一年多的心得，顏寬恒表示，他分析投票結果，不斷自我要求進步，知道應該要做的更好，也讓自己能夠更融入社會、融入基層，這次選舉不管多辛苦、多艱難，不管面對多強大的對手，他都不忘初心。

顏寬恒說，宣布參選後，走到每個地方，鄉親都會給予加油。接下來的選戰，他從地方出發，一步一腳印，他是在台中生活40年以上的在地人，每區有不同特性跟結構，需求性也不同，落選後，他也沒有改變初心，一樣在服務，一樣在基層。

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