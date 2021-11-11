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預言中二補選結局 吳子嘉指「這三人」：有輸不起的壓力

聯合新聞網 / 綜合報導
吳子嘉分析台中第二選區立委補選結局。 圖／截自《關鍵時刻》YouTube頻道影片
吳子嘉分析台中第二選區立委補選結局。 圖／截自《關鍵時刻》YouTube頻道影片

台中市第二選區立委補選，國、民兩黨甫宣布參選人選便戰火不斷，其中國民黨參選人顏寬恒背後的顏家深陷黑道、欠債等風波，對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，此次補選已往政黨對決方向發展，不僅影響1218公投結果，對台中市長盧秀燕、前交通部長林佳龍和綠委蔡其昌都有「不能輸」的壓力，更直言補選開票結果「會超過過去所有的選票的高點」。

吳子嘉9日在政論節目《關鍵時刻》表示，近日顏清標遭控欠債高達1億8千萬、脫產賴帳等案，加深顏家地方一霸的形象，恐與中二補選脫不了關係，但他認為「弊案打得太早了」，跟選舉節奏不合，現在離1月9日還有60天的時間，應該要接近一點比較好，否則時間拉太長殺傷力有限。

此外，他認為此次補選的「數字會非常接近」，因為中間卡到12月18日四大公投的投票，所以現在的情況已有點朝向政黨對決的方向在發展，所以顏寬恒宣布參選的記者會上，不只台中市長盧秀燕出席，國民黨黨主席朱立倫也親自到場，代表黨來徵召他。

吳子嘉分析，盧秀燕目前在台中市的聲望非常高，幾次民調都贏民進黨在地的政治領袖，握有「空氣票」，他更點名此次補選對林佳龍、蔡其昌的重要性。他表示，林佳龍雖然不會再選台中市長，但這次選舉結果會影響他在內閣改組時的行情，也不排除他有2024的企圖心，而蔡其昌想要競選台中市長，更是看重此次補選，反而任期過半的總統蔡英文，是比較沒有企圖心的一位。

他認為盧、林、蔡都有輸不起的壓力，若國民黨在此次補選失利，相當於2022選戰前就給盧秀燕一個下馬威，對她非常不利。因此吳子嘉表示，中二補選打到最後，「所有的票開出來，會超過過去所有選票的高點」。

立委補選 盧秀燕 林佳龍 吳子嘉 蔡其昌

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