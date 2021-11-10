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顏寛恆對戰林靜儀 地方選戰全國關注

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導

在父親顏清標、國民黨主席朱立倫與台中市長盧秀燕、在地民意代表陪同下，顏寛恆9日晚上盛大宣布投入台中第二選區補選。因國民黨、民進黨、顏家都有輸不起的壓力，這場地方立委的補選，已受到全國關注，並升高為盧秀燕市長、蔡英文總統與參選人林靜儀等三位女性的激烈拼搏。

顏寛恆在記者會上一再強調，這是選出一位真正關心地方、為父老努力打拼的立委補選，而不是政黨對決。誠然，論地方紮根經營與人脈網絡，顏家的實力本就遠勝空降的林靜儀。但如今蔡英文總統指派林靜儀深入中二選區參選，顯然想要複製陳柏惟的勝選方程式，因此綠營必然會將補選操作成藍綠對決。

阿標是寬恆包袱？

身為地方大老顏清標的兒子，顏寬恆比別人有更多的參政資源；但也因顏清標過去的歷史讓他揹上包袱。相對而言，林靜儀身為醫師，在問政與形象上確實比剛被罷免的陳柏惟清新。但不論兩人比對地方的了解與建設爭取、或是比問政能力及公投立場，能依據個人優勢爭取選民支持，總勝過打一場烏煙瘴氣的抹黑選戰來得有意義。

但民進黨早在顏寛恆宣布投入補選前，偏綠媒體、名嘴即大舉挖掘顏清標的黑歷史，其中有些事情似真還假，形同抹黑。顏清標9日在記者會最後，親自宣讀聲明、解釋原由，期望還原一些事實，但綠營全力發起攻訐，顯然是刻意要翦除顏家在中二選區的影響力，對顏家已形成不小的壓力。

打擊顏家對綠有利

民進黨之前既能支持一個完全沒有地緣關係的基進黨陳柏惟當選，顯示有實力可以推派其他類似人選贏得該區選舉；而國民黨不論推派誰，也都要靠顏家的支持，如今，即使是顏家黑派少主親自出馬，也不見得能贏過民進黨推的人選，因此，國民黨勢必面臨苦戰。

決戰關鍵在盧蔡

不論雙方的戰略如何，蔡英文總統與盧秀燕市長都是決勝選戰的關鍵角色。蔡英文既欽點林靜儀，必然會親力拉抬林靜儀的聲勢。而施政滿意度及信任度極高、支持民眾橫跨藍綠的在地市長盧秀燕，原縣區的派系團結對她選上本屆市長占有相當功勞，她在情理上也勢將力挺顏寛恆。

顏寛恆以國民黨籍參選本屆立委時，以幾千票輸給陳柏惟，罷免陳柏惟時，也僅4千多票險勝，顯示藍綠對決非常拉距。藍營重要反攻策略之一，恐需將顏、林之戰拉高，為盧秀燕與蔡英文聲望與信任度的對決。

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