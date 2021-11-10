影／執政黨挾黨政資源補選 顏寬恒：對手多到用計算機數

前立委顏寬恒昨晚宣布參與台中第二選區補選後，今天開始緊鑼密鼓地準備前置作業，先進棚拍攝定裝照，他瘦身有成，減重10公斤，今天拍照讓他在服裝的穿搭上都有了更多的選擇，自己笑稱，「以前扣不起來的衣服又可以再拿出來穿了」。

有媒體人指稱參選記者會邀請主席朱立倫和台中市長盧秀燕、立委江啟臣、父親顏清標，一同宣布要來參加補選，有一種五打一的感覺，顏寬恒說，執政黨挾帶黨政資源投入補選，對手多到手指頭數不完「可能要用計算機」。

顏寬恒表示，宣布參與補選後，受到很多好朋友的支持與鼓勵，過去的好戰友、好前輩也都紛紛表示支持，願意來站台，但沒想到來的嘉賓這麼多，好險自己有瘦一點，不然畫面都擠不下了。

針對林靜儀在臉書上提到，12月18日公投案若是通過，燃氣發電的137億度缺口需要多500萬噸的燃煤來填補；顏寬恒表示，民進黨永遠都在逼迫人民接受、而非「選擇」，過去民進黨也是站在保護藻礁的立場，但執政後改變能源政策，讓缺電危機在今年短短不到一週時間發生兩次。

他請民進黨和林靜儀反思，2020年台中市生煤管制自治條例被一只環保署公文公告部分條文無效的時候，林靜儀在哪裡？還大言不慚地把生煤自治條例作為自己的政績。

顏寬恒表示，這次補選民進黨早已把靶先畫好，不攻擊不抹黑就不會選舉，甚至連競選的主視覺和形象照都已經早有準備，這也是對手陣營一貫的作風，他會繼續用自己的方式爭取選民的認同，因為第二選區的鄉親都像自己的家人，要爭取家人認同，「做」就對了，少一點政治口水，多一分服務熱忱，才能讓選舉回歸正軌。 前立委顏寬恒昨晚宣布參選中二選區立委補選，今天進棚拍攝定裝照。圖／顏寬恒服務處提供

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