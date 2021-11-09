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朱立倫發號施令！今南下陪同顏寬恒 晚間7時宣布參選中二

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
藍營鎖定前立委顏寬恒參加台中立委補選，外傳國民黨主席朱立倫今晚將到台中，陪顏寬恒宣布參選。圖／取自顏寬恒臉書
藍營鎖定前立委顏寬恒參加台中立委補選，外傳國民黨主席朱立倫今晚將到台中，陪顏寬恒宣布參選。圖／取自顏寬恒臉書

民進黨上周徵召前立委林靜儀參選台中中二選區立委補選國民黨內雖然傳出前立委顏寬恒可能出戰，但遲遲未確認。國民黨主席朱立倫中午親自致電給晚上出席者，請大家晚上到顏寬恒沙鹿服務處集合，時間為晚間7時10分，稍晚將會發出採訪通知。

除了朱立倫以外，顏寬恒將會在台中市長盧秀燕、國民黨立委江啟臣以及在地藍營議員陪同下，宣布參加立委補選，另外也會澄清民進黨近日來的負面攻擊。據了解，昨天鎮瀾宮董事長顏清標北上拜訪朱立倫，做最後確認。

國民黨黨務人士表示，立委補選急的是民進黨，當初急著徵召，避免內部派系和激進黨各自爭奪人選浮上檯面。但顏寬恒這邊是跟著中選會的步調，畢竟十幾號才要登記，根本不著急，就連一周前宣布參選都已經算早的了，「所以不是顏寬恒晚，是林靜儀早了」。

立委補選 顏寬恒 朱立倫 國民黨

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