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朱立倫發號施令！今南下陪同顏寬恒 晚間7時宣布參選中二
民進黨上周徵召前立委林靜儀參選台中中二選區立委補選，國民黨內雖然傳出前立委顏寬恒可能出戰，但遲遲未確認。國民黨主席朱立倫中午親自致電給晚上出席者，請大家晚上到顏寬恒沙鹿服務處集合，時間為晚間7時10分，稍晚將會發出採訪通知。
除了朱立倫以外，顏寬恒將會在台中市長盧秀燕、國民黨立委江啟臣以及在地藍營議員陪同下，宣布參加立委補選，另外也會澄清民進黨近日來的負面攻擊。據了解，昨天鎮瀾宮董事長顏清標北上拜訪朱立倫，做最後確認。
國民黨黨務人士表示，立委補選急的是民進黨，當初急著徵召，避免內部派系和激進黨各自爭奪人選浮上檯面。但顏寬恒這邊是跟著中選會的步調，畢竟十幾號才要登記，根本不著急，就連一周前宣布參選都已經算早的了，「所以不是顏寬恒晚，是林靜儀早了」。
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