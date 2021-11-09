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傳朱立倫、盧秀燕今晚合體顏寬恒 宣布參加中二補選

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傳朱立倫、盧秀燕今晚合體顏寬恒 宣布參加中二補選

聯合報 / 記者陳秋雲洪敬浤／台中即時報導
藍營鎖定前立委顏寬恒參加台中立委補選，外傳國民黨主席朱立倫今晚將到台中，陪顏寬恒宣布參選。圖／取自顏寬恒臉書
藍營鎖定前立委顏寬恒參加台中立委補選，外傳國民黨主席朱立倫今晚將到台中，陪顏寬恒宣布參選。圖／取自顏寬恒臉書

前立委陳柏惟被罷免後，民進黨徵召前立委林靜儀參選。藍營鎖定前立委顏寬恒，但顏始終未表態。據傳國民黨主席朱立倫與藍營黨團議員，今晚將聚集到顏寬恒沙鹿服務處，陪顏寬恒宣布參加立委補選；台中市長盧秀燕、國民黨立委江啟臣也傳將出席。

林靜儀確定參選後，藍營鎖定顏寬恒參選，綠營側翼針對顏家發起攻擊，更見縫插針國民黨、盧秀燕與顏家的關係。據了解，藍營從朱立倫、盧秀燕、江啟臣到藍營議員聚集，為顏寬恒壯聲勢，展現藍營大團結、爭取勝選決心。

基層藍營傳出，朱立倫今晚要到台中，拜訪副議長顏莉敏，還同步邀請盧秀燕出席。藍營盛傳，朱立倫今晚來陪顏寬恒宣布參選，盧秀燕也可能在下班後前往合體助陣，藉此展現團結氣勢。

顏寬恒在陳柏惟罷免案後，就低調未現身，藍營力拱參加補選，但顏寬恒始終未表態，不過近日顏寬恒公開出席地方建設活動，臉書粉絲頁原本自罷免案後就未再更新，近日也再重新發文，外界認為顏對參選已有了決定。

立委補選

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