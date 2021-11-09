傳朱立倫、盧秀燕今晚合體顏寬恒 宣布參加中二補選

民進黨前不分區立委林靜儀確定投入台中第二選區立委補選，不僅被總統蔡英文稱是「最強候選人」，網路聲量也力壓目前藍營全數潛在可能人選，以及過去綠營傳出的幾位人選，創造網路話題的能力可見一斑。

2021-11-09 13:21