聲量力壓眾人不是沒原因！盤點話題女王林靜儀10大「驚」句

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網路聲量力壓眾人不是沒原因！

民進黨前不分區立委林靜儀確定投入台中第二選區立委補選，不僅被總統蔡英文稱是「最強候選人」，網路聲量也力壓目前藍營全數潛在可能人選，以及過去綠營傳出的幾位人選，創造網路話題的能力可見一斑。

林靜儀風格鮮明，敢說敢言、勇於替執政黨政策辯護的個性與陳柏惟有幾分相似，但因此惹出的爭議也不少，許多脫口而出的「金句」更因此深深烙印在網友心中。DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，林靜儀過去曾有哪些發言，至今依然令網友印象深刻，甚至成為被網友說是「女版陳柏惟」的關鍵原因。

image source:翻攝自臉書

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No.10 稱礦業法修法是「拼命加蔥加到整鍋壞掉」才卡關

總統蔡英文曾在2017年「看見齊柏林紀念展」上允諾正式《礦業法》修法問題，網友高度關注修法進展，如今延宕4年仍未果。實際上2019年曾有網友質疑民進黨為何一直冷凍《礦業法》，卻遭林靜儀回嗆「礦業法就是一個修法過程拼命加蔥加到整鍋壞掉的例子」，稱修法過程中覺青、環團等人不斷「加蔥」，變得不理性才毀了一切。但這段話連同黨立委林淑芬也看不下去，痛批她「不用老是指著人民的鼻子教訓」。

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No.9 質詢提議「晚上10點後限電，可解決少子化、能源問題」

面對台灣缺電的能源議題，林靜儀2018年質詢當時的環保署長李應元時，突然語出驚人提議，站在婦產科醫師的角度「最好晚上10點就限電，既能解決能源問題，也能解決少子女化問題」，還說晚上12點後電視台重播電影，大家愛看不睡覺，又愛嫌電不夠用很沒道理。事後林靜儀解釋自己這樣說是在反諷，但還是被不少人砲轟在「講幹話」，如今這段答詢被翻出，也被不少人酸「終於知道為什麼被封女版陳柏惟」了。

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No.8 接受外媒專訪稱「主張統一就是叛國」惹議道歉

林靜儀擔任2020年蔡英文競選辦公室發言人期間，接受「德國之聲」訪問時發表「主張統一就是叛國」的言論，還說只是「暫時勉強使用中華民國」，引發軒然大波，迫使蔡英文立刻發表聲明澄清，是錯誤的表達造成的誤會，林靜儀也火速為此辭去發言人職務。不過，林靜儀解釋，自己的意思是在面對中國威脅、不承認中華民國主權存在前提，附和支持中國以武力併吞台灣的主張，將對國家安全造成危害。

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No.7 呼籲用「再投國民黨，就不生小孩」反擊長輩催生

面對台灣低迷的生育率，以及許多年輕人最討厭遇到的長輩催生話題，林靜儀曾半開玩笑在臉書表示「跟向你催生的長輩說，再投國民黨，你就不生小孩」，說自己身邊很多人擔心小孩以後會變中國人，跟維吾爾族一樣被中國送進集中營、失去自由民主，因為這種氛圍才無法安心生小孩。這段話慘遭大量網友出征，批評「不敢生是低薪、高房價造成好嗎」、「身為立委還有醫生背景，這種邏輯真的堪憂」。

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No.6 酸台灣疫苗太多「1500萬劑都到貨打不完」

近期許多人陸續接種BNT疫苗，感謝民間疫苗購捐案重要推手之一鴻海創辦人郭台銘，但日前首批BNT疫苗終於來台時，林靜儀卻發文聲稱台灣疫苗太多，自購疫苗、友國捐贈疫苗、COVAX平台加起來就有超過2000萬劑，質疑民間團體購捐的1500萬劑是否有必要，甚至自己在下方留言回應「1500萬劑都到貨的話，我覺得打不完啦」，慘遭網友狠酸「我不知道1500萬劑BNT會不會打不完，但我知道500萬劑高端真的打不完了」。

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No.5 護航環保署湯匙喝珍奶說法，稱「我10年來都這樣」

2018年環保署拍板擴大限塑令，針對未來內用珍珠奶茶時，沒有吸管該怎麼喝？當時環保署官員一句「可以用湯匙喝」被罵翻，林靜儀立刻跳出來說「我10多年來在這家很有名的珍珠奶茶店，點熱珍奶時，送上來的一直都是杯子和湯匙」，而且自己會隨身攜帶金屬吸管。但立刻被網友翻出她過去使用塑膠吸管的照片，不過林靜儀也大方承認，自己只是表明希望減少使用的立場。

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No.4 遭疑拔線拒接抗議電話，解釋「就助理去大便啊」

每當林靜儀相關新聞被轉貼至PTT論壇，都會有網友在下面留言「大便」，令許多人看了一頭霧水。實際上這是因為2017年立法院審查《勞基法》修正草案時，擔任會議主席、醫師出身的林靜儀被其他醫生批評沒幫醫護爭取權益，挨酸「忘了當年值班的辛苦」，引來網友號召打電話至辦公室抗議，結果電話卻持續打不通被質疑拔電話線逃避。對此，林靜儀的回應是「就助理去大便啊」，但有網友顯然不買單，因此諷刺她是「林靜音」。

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No.3 出現防疫破口嗆網友「當魯蛇怪爸爸當年沒戴套」

台灣本土疫情今年一度失守，造成多起群聚感染事件，也奪走上百條人命，但病毒究竟從哪進入台灣？誰造成防疫破口？有網友在林靜儀指責台北市長柯文哲處理疫情不當的貼文下方留言「所以病毒是誰放進來的」，林靜儀火力不僅全開回應，並且標註該網友怒嗆「一輩子當魯蛇怪爸爸當年沒戴套嗎」，讓不少網友看傻直呼「幫翻譯，不要想怪政府」、「防疫成功中央好棒棒，防疫失敗你幹嘛不戴套」。

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No.2 稱「穿防彈衣才能選台中選區」

就在台中市第二選區立委陳柏惟罷免案成功之前，林靜儀才說「去台中參選要穿防彈衣」，挨批是帶頭汙名化台中市，如今確定由她投入中二選區立委補選，網友也好奇會不會真的穿著防彈衣參選。近日林靜儀給出答案，表示自己到時候不會穿防彈衣，因為「『勇敢』就是我的防彈衣」，但仍堅持曾有台中候選人穿防彈衣參選，至於是誰，林靜儀僅說「真的有，只是不方便透露」。

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No.1 北市群聚感染打疫苗批「你當疫苗是事後避孕藥」

今年爆發北農群聚感染之際，台北市長柯文哲立刻要求快篩陰性、相關人員優先施打疫苗，以疫苗防堵擴散，遭林靜儀狠酸「你當疫苗是事後避孕藥，事先沒戴罩，打了就有效？」但其實屏東也採用相同辦法，因此被網友質疑雙標，林靜儀解釋台北是連疫調資料都沒有，再嗆是「懷孕都不知道」。靠著把疫苗神比喻成事後避孕藥、沒疫調資料是懷孕都不知道，不僅創造出驚人的網路聲量，也成為網友對她印象最深刻的發言。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年11月6日至2021年11月5日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『林靜儀爭議言論』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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